确定了！苹果将在10月25日推送macOS 13，迎来诸多变化！

【天极网数码频道】昨晚苹果更新了官网的信息，其中有关macOS的页面中显示，macOS 13 Ventura正式版将于10月25日推出，与iPadOS 16正式版推送时间相同。

苹果在6月份中的WWDC2022中正式公布了macOS 13，并且一如既往的用地名来命名macOS系统，从之前的Big Sur到Monterey再到如今的Ventura，相应地，这次也带来了很多新功能。

首先就是本次macOS的重磅更新，加入了多任务窗口的快速访问，被称为台前调度。苹果创新性的开发出了快速访问多窗口的新方法，让系统自动将所有的窗口都排列到屏幕的一边，将正在使用的应用放在屏幕的正中间。

当点开新应用时，原先在正中间的应用会自动缩小成窗口排列到屏幕的一侧，而打开的新应用则会出现在屏幕的正中间，并且可以组合应用同时在台前工作或是台后待命，极大地提升了多任务工作时的效率。

macOS 13支持将iPhone用作其摄像头，来进行高质量的视频通话，联动Mac带来多项创新性功能，比如人物居中和人像模式，并且可以利用iPhone的主摄和广角镜头，在视频时同时呈现两个角度的画面，可以看到面部的同时也能够看到手上的动作。

同时支持FaceTime在苹果多设备间进行接力，比如先在iPhone上进行FaceTime通话，可以无缝切换至身边另一台任意苹果设备，无需重新开启新的通话，极大地方便了用户。

在Safari浏览器中，也新增了共享标签页组，访问的页面可以共享给好友或是身边的人。邮件APP也支持编辑或是撤销刚刚发送的信息，甚至可以恢复不小心删除的邮件。用户也可以在Mac上实现同播共享，即使深处异地，也能同看一部电影，同聊一个话题，简直是异地专属功能。

还有一个功能相信很多用户都期待已久了，那就是终于加入了天气应用!之前的MacOS仅有一个天气小组件，点击它就会跳转至具体的天气预报网页，跟iPad上类似，如今终于单独加入了一个天气应用。

苹果官网显示，macOS 13 Ventura的“无边记”App无法在正式版中上线，将于今年稍晚推出。“无边记”是一款效率类App，可让用户写写画画，随手记下闪现的灵感，或添上任何需要的资料。

此外，苹果还在昨晚推送了macOS 13 RC版本，这也意味着苹果已经准备好在世界范围内推送该系统了。RC版本通常与正式版不会有太大差异，甚至在一些情况中，RC版本就等于正式版本，所以RC版本的推出，从侧面也说明苹果已经解决了macOS 13中存在的系统问题。