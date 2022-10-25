微软Surface Pro 9国行发售，搭载SQ 3处理器，价格令人意外！

【天极网数码频道】10月12日，微软正式带来了全新的Surface产品，其中就包括了Surface Pro 9以及Surface Laptop 5。Surface Laptop 5、Surface Pro 9发布后即开启预售，10月25日起发货，教育优惠享9折。

此外，还有多款指定机型享受领券满减优惠，包含Surface Pro 8/Laptop 4/Laptop Studio/Pro 7+满5000减600元、Surface Go 3满3600减400元、认证翻新Surface Laptop 4专享400元优惠券、认证翻新Surface指定机型专享200元优惠券等。

微软将Surface Pro X与Surface Pro主线合并，而Surface Pro 9就是第一代产品，起售价格为7788元。ARM版本的Surface Pro 9将采用微软SQ3芯片，该软件巨头将与高通合作开发，它将基于Snapdragon 8cx Gen 3定制。微软SQ3芯片的CPU和GPU时钟频率可能略有不同，但除此之外SoC将与高通的芯片有大部分相似之处。

Surface Pro 9拥有16GB内存，根据型号的不同，板载 PCIe NVMe SSD最高可达1TB，屏幕显示方面相比上一代没有什么变化。同时微软正在为Surface Pro 9计划推出两种新的配色，除了目前常规的银色和黑色，还将有名为“森林”的绿色和名为“蓝宝石”的蓝色版本。

Surface Pro 9 可选英特尔第 12 代酷睿处理器，分别是i5-1235U和i7-1255U，以及微软 SQ3 芯片，并首次配备 5G 网卡。其正面搭载了一块13英寸3:2比例的PixelSense屏幕，拥有2880×1920分辨率、120Hz刷新率，支持sRGB以及Vivid两种色彩显示模式，对比度为1200:1，同时还具备自适应色彩以及自动色彩管理功能。

这次的Surface Laptop 5处理器由上一代的英特尔11代酷睿升级到了12代酷睿，新增“仙茶绿”配色，但可惜的是暂无AMD处理器版本。

系统方面则是预装Windows 11家庭版，将支持蓝牙5.1 + Wi-Fi 6无线适配器。这次的Surface Laptop 5 13.5英寸将会有i5-1235U和i7-1255U两个版本，而不是此前爆料的i7-1280P和i5-1240P，前者标配8GB内存，后者标配16GB内存，统一为黑色版本。

而15英寸的屏幕分辨率则为2496×1664，同样搭载英特尔Xe核显，预装Windows 11家庭版，支持蓝牙5.1 + Wi-Fi 6无线适配器。不过在颜色方面则是相较13.5英寸版本多了更多的选择，15英寸版本将标配i7-1255U处理器，也不是之前爆料的i7-1280P，并且提供256GB内存和512GB内存两个选项，内存也提供了8GB和16GB两个版本，同时可选白金和黑色两个版本，不过颜色和配置相关，黑色仅有顶配才会提供。

微软Surface Pro 9作为两条产品线合二为一的产品，7788元的价格确实算是比较意外，对于这样一款多类型电脑来说，在整合产品线后保持了和此前差不多的价格，还是令人惊喜的，如果有意的用户可以关注一下。