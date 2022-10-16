微软Surface Pro 9发布，系列首次支持5G，将有两个平台！

【天极网数码频道】10月12日晚上，微软召开新品发布会，带来了多款新的Surface设备，其中就包括之前传的沸沸扬扬的Surface Pro 9。

根据之前的爆料来看，Surface Pro 9中将至少出现x86和ARM两套处理器平台，这也意味着微软或会把搭载英特尔处理器的Surface Pro和搭载ARM处理器的Surface Pro X整合成一个系列，其实这并非微软首次在一个系列中推出拥有两个不同平台处理器的产品。

后来行业人士证实，微软计划今年秋天将 Surface Pro X 合并到 Surface Pro 主线下，这意味着 Surface Pro 9 将首次同时提供英特尔和 ARM 两种版本。如果消息属实，那么说明 Windows on ARM 将迎来重要里程碑，Surface Pro X 体验已经足够并入到 Surface Pro 主系列中。

ARM版本的Surface Pro 9将采用微软 SQ3 芯片，该软件巨头将与高通合作开发，它将基于 Snapdragon 8cx Gen 3 定制。微软 SQ3 芯片的 CPU 和 GPU 时钟频率可能略有不同，但除此之外，SoC 将与高通的芯片有大部分相似之处。

Surface Pro 9 拥有 16GB 内存，根据型号的不同，板载 PCIe NVMe SSD 最高可达 1TB，屏幕显示方面相比上一代没有什么变化。同时微软正在为 Surface Pro 9 计划推出两种新的配色，除了目前常规的银色和黑色，还将有名为“森林”的绿色和名为“蓝宝石”的蓝色版本。

如今发布，也正如此前爆料那般，微软将Surface Pro X与Surface Pro主线合并，而Surface Pro 9 就是第一代产品，起售价格为7788元。中国地区目前赢接受预定，将于10月25日起陆续发货。

Surface Pro 9在外观方面与上代基本保持一致，只是细节方面有所调整，同样是铝金属机身，重878克，两个支持雷电4的USB-C接口移至侧边，音量和电源健改到顶部，而支架支持最大165°开角，Surface Connect接口仍位于右侧。

Surface Pro 9 可选英特尔第 12 代酷睿处理器，分别是i5-1235U和i7-1255U，以及微软 SQ3 芯片，并首次配备 5G 网卡。其正面搭载了一块13英寸3:2比例的PixelSense屏幕，拥有2880×1920分辨率、120Hz刷新率，支持sRGB以及Vivid两种色彩显示模式，对比度为1200:1，同时还具备自适应色彩以及自动色彩管理功能。

5G版本的Surface Pro 9则搭载了与高通骁龙合作的Microsoft SQ 3处理器(基于的骁龙8cx第三代)，配有新的神经处理单元，官方表示其可提供最高19小时续航。此外，两者在内存及存储配置上存在差异。英特尔版本的Surface Pro 9可选配最高32GB LPDDR5内存 + 1TB存储，5G版本则是最高16GB LPDDR4x内存 + 512GB存储。

作为微软全新的产品线，Surface Pro 9可以说很好地承担起了打头阵的作用，给该系列开了个好头。这次双平台齐下也给了不少用户更多选择的权力。虽然这款机型7788元起售，但是考虑到顶配版本价格将近19000，对不少消费者来说还是比较高的。