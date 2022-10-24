尼康携手全日空航空 推动航空业可持续发展

【天极网数码频道】尼康公司宣布将与全日空航空公司(All Nippon Airways Co., Ltd.)展开合作，利用尼康的波纹薄膜技术，提高飞机在飞行过程中的燃油使用效率，助力绿色发展。尼康将向全日空航空公司提供经过波纹加工的薄膜*1，这种薄膜有助于提高燃油使用效率。全日空航空公司将会逐步试点运行安装有波纹薄膜的飞机，与尼康一起进行技术验证，收集相关数据，测试薄膜表面的耐久性。同时，全日空航空公司也是日本第一家试运行在机身表面贴有波纹膜飞机的航空公司*2。

全日空集团于2021年6月推出了 "全日空未来承诺"(ANA Future Promise)，长期以来注重绿色发展，实施了多项环保举措，例如采用环保材质的托盘取代塑料餐盘等。全日空航空公司还计划从今年10月起开始运营 "全日空绿色飞机"，其特点是对波音787飞机进行特殊涂装，作为其可持续企业活动的一个标志。

尼康专利的薄膜经过波纹处理，可以有效降低流体阻力，能够提高约2%的燃油效率。尼康波纹薄膜将被安装在两架从10月5日开始运行的"全日空绿色飞机"上。该薄膜应用了*3仿生学的概念，通过激光与微加工技术，使薄膜在与流体接触时能形成与鲨鱼皮肤类似的结构，进而降低飞行过程中飞机所受的流体阻力。

波纹薄膜

在客运和货运航空行业内，多家企业都积极助力社会可持续发展，如减少飞行造成的二氧化碳排放及资源浪费等。在飞行过程中，机身表面所受阻力几乎占飞机遇到的阻力的一半，也因此，减少这类阻力的技术已经成为行业关注的焦点。

尼康公司正计划在安装有薄膜的飞机的试运行期间内进行技术验证，测试该膜表面的耐久性，并获得相关数据，以推进该技术的运用与进一步发展。尼康正在通过利用其专有的激光加工技术来促进波纹加工工艺的发展。尼康将为实现社会的可持续发展做出贡献，通过波纹加工减少涡轮叶片和飞机的能量损失，提高燃油效率，减少二氧化碳排放，对抗全球的气候变暖与能源危机。

*1 波纹加工：利用激光和微细加工技术，在与流体接触的表面上加工形成模仿鲨鱼皮肤的结构。它可以减少流体或气体的不规则流动造成的摩擦阻力，进而提高能源的使用效率。

*2 根据全日空航空数据，截止至2022年10月3日

*3 仿生学：模仿生物的科学和技术的总称。通过模仿生物体独特结构的功能，提供具有强大功能的产品。