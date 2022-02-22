除了外在硬件性能，智能手机的强大还离不开优秀的色彩呈现

作者：小戈

【天极网数码频道】近年来智能手机在硬件性能与使用体验方面都获得显著增强，比如当下正火的120Hz高刷屏幕，可以带来丝般顺滑的游戏观影体验;比如冷酷到底的散热设计，能让大家不再为机身发烫而烦恼;再比如大容量电池与先进快充技术，也显著提升了智能手机的续航力。

消费者能直观感受到这些变化，却往往会忽视屏显色彩的提升，需指出的是，开发者在设计系统与APP程序时都会打造专属配色方案，这其中存在无数种色彩组合的可能，因此每一套配色都经过量身定制而来，而不准确的屏显效果不仅非常影响视觉美感，甚至会对操作使用带来困惑，这在游戏影音场景中会特别明显，比如《王者荣耀》中潜伏草丛的百里守约，《和平精英》中藏在暗处的伏地魔，电影画面暗场细节丢失等等，相信大家对此都深有体会。正因如此，越来越多的大厂已开始在屏显色彩方面发力，并在中高端机型中逐步应用。

如何挑选一部色彩优秀的手机？

在智能手机性能参数透明化的当下，消费者可以从屏幕亮度、屏幕色域和屏幕色准三大要素入手挑选令人满意的产品。

(1)高亮度能为屏幕色彩带来充裕发挥空间

传统智能手机大多采用LCD屏幕面板，成像过程中，背光光源发出的光线经过偏光片、液晶玻璃的层层过滤后，整体亮度将会被大幅降低，高亮度的色彩将无法充分展现出来，而暗场色彩就更加是灰蒙蒙地模糊一片了。

随着显示技术的不断发展，智能手机的屏幕亮度已得到显著提升，当下中高端智能手机通常会采用OLED屏幕面板，得益于其自发光显示特性，不仅可以实现远胜LCD的超高亮度，同时还能够带来更纯粹的黑色，这就在硬件层面为色彩呈现提供了有力的支撑。

LCD屏幕手机屏摄效果(相比实际观看有画质损失)

《罪恶之城》等暗黑题材电影、或是《斯巴达300勇士》这种高亮与暗黑场景都不少的精致大片在低亮度屏幕上的效果确实大打折扣，从屏摄效果看整体色彩有些偏色和不协调。

OLED屏幕手机屏摄效果(相比实际观看有画质损失)

高亮度屏幕让电影大片拥有了更丰富、真实、通透的色彩呈现，各种细节也将画面中的场景刻画地更加灵动，比如《罪恶之城》雨夜下的霓虹灯光及发丝上的光芒将电影的氛围感瞬间拉满，《斯巴达300勇士》中人物的妆容显得更加自然，绚烂的天空色彩与战士铠甲的凹陷纹理都能“同框出境”，扑面而来的史诗感让大家印象深刻。

(2)广色域将充分还原自然界中的真实色彩

在OLED屏幕面板的强力加持下，中高端智能手机通常都能实现10bit色深，也就是10.7亿色彩呈现，搭配超高清屏幕分辨率可以带来细腻的色彩过渡效果。

与此同时广色域的支持也相当重要，简单来说有点像给色彩“排舞”，屏幕就是舞台，色域是“动作编排”，每个画面都是一个“队形和走位”，色彩需准时准点出现在指定位置，否则就会影响整体的呈现效果。当下电影拍摄与后期制作都会采用统一色域，想欣赏到原汁原味的电影画面就需要设备支持相关色域，不然许多颜色都会匹配相近颜色替代，这很容易造成偏色现象。

正因如此，许多手机品牌对屏显色彩进行了进一步优化，为中高端机型加入了DCI-P3广色域标准，这是美国电影工业为数字电影院制定的色域标准，相比常规BT.709色域色彩覆盖更广，在显示自然色彩，特别是在显示花草森林等青绿色内容时能展现更真实的效果，不仅如此，《原神》等游戏色彩元素众多的开放式游戏在高色域的支持下，色彩呈现也更加绚烂，动画效果更加逼真，为大家带来了更具沉浸感的游戏体验。

(3)通过这两项参数看屏幕色彩显示的精准性

有了10.7亿色彩的显示功力，以及更具真实感的广色域标准做支撑，接下来就需要让色彩精准地展现在我们面前了。我们经常会在品牌方广告或者商品详情中见到ΔE (Delta-E)与JNCD的相关参数，这便是了解屏幕显示效果的可靠途径。

ΔE(Delta-E)相信大家都比较熟悉了，该数据在桌面显示器领域较为常见，数值越低说明色彩还原越高，数值越高说明色彩越失真，目前专业桌面显示器ΔE数值通常都有≤2的出色性能，而部分旗舰与准旗舰智能手机的相关数值甚至已经控制在1以内，因此能带来更赏心悦目的屏显体验。

JNCD是近几年逐渐火热的评判标准，与ΔE类似，其数值也是越小越好。一般来说JNCD=1可以定义为肉眼感知的最小单位，JNCD<1的屏幕就已摸到了专业屏幕的门槛，而部分手机品牌打造的中高端智能手机甚至可以实现0.5、甚至0.4这样出色效果，因此大家选购智能手机时可以在网络上搜索下这个数值作参考。

总而言之，亮度、色域、色准是一款手机展现明艳色彩的核心要素，HDR、HDR10等高动态范围成像技术等都是在此基础上优化实现的。至于杜比视界、IMAX ENHANCED等等进阶观影技术则需要专利硬件和软件协同支持，用户可以根据实际需求进行购买。

不难看出，屏幕和各种硬件能保证更高的显示亮度与更广的色域范围，当下各厂商推出的同价位产品在硬件方面其实差别并不太大，因此软件层面的色准优化已成为更重要的参考依据，我们可以将Delta E，JNCD数据看作屏幕与色域之间的磨合度，数值越好意味着硬件方面的优势将得到充分发挥。

目前基于移动平台处理器的色彩校准方案(软件)有高通与联发科(MTK)两大平台，不久前推出的一加10 Pro、iQOO 9等热门机型采用的都是基于高通平台做的色彩校准。随着联发科推出的天玑9000移动平台处理器突破至4nm制程工艺，其显著提升的性能与能耗表现也直指高通旗舰芯片。我们了解到业内公司对于MTK平台色彩校准方案的支持也趋向成熟，MTK会在色彩校准方面有哪些表现？ 欢迎关注我们的后续报道。