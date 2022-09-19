索尼表示PS VR2不会向下兼容，旨在打造真正的次世代设备

作者：骷

【天极网数码频道】此前，索尼正式官宣将于2023年初推出迟到已久的次世代PS VR2，这也意味着PS VR2已经离我们不远了。索尼还放出了PS VR2的官方图片，PS VR2将依旧采用黑白配色，延续PS5家族式设计，科技感拉满。

但最近，PS VR2平台的体验高级副总裁在新一期的PlayStation 官方播客中确认，PS VR2 头显不支持向后兼容。这也意味着玩家无法通过PS VR2游玩上一代的PS VR游戏，对不少玩家来说，就无法通过最新的设备体验到之前的游戏。

其还表示，“PS VR 游戏与 PS VR2 不兼容，因为 PS VR2 的设计是为了提供真正的次世代 VR 体验。PS VR2 有更多先进的功能，如支持触觉反馈和自适应触发器的全新控制器，以及内向外追踪、眼球追踪、3D 音频，当然还有 HDR。这意味着，为 PS VR2 开发游戏需要采取与原来的 PSVR 完全不同的方法。"

PS VR2将会采用OLED屏幕，并提供单眼2000×2040 的分辨率以及90hz/120hz的刷新率，将支持4K HDR和110°广视角，还有中心渲染技术。此外还搭载了六轴运动传感系统，包括一个三轴陀螺仪以及一个三轴加速度计，还有一个红外传感器。同时配备了四颗摄像头用于耳机以及控制器，而红外追踪摄像头将用于眼部追踪，可能会带来眼球控制功能。

索尼还表示，PS VR2将支持Foveated渲染，能从根本上大幅提升VR游戏的画质表现。SIE的掌门人Jim Ryan说：目前，我们有大量资金用于独立和其他第三方开发商合作，以确保PS VR2在推出时拥有大量具有吸引力的VR内容。伴随着PS VR2耳机的用户增长，这种能量、努力和资金将实现持续增长。

索尼产品管理部门资深产品经理透露，PS VR2将支持透视，不过并非是你所想的透视。这个功能可以通过PS VR2上内置的摄像头来显示玩家周围的环境情况，玩家无需摘下VR眼镜就能看到自己处于哪个位置，并且可以通过按钮或者使用控制中心的分页卡来选择眼镜是显示游戏内容还是显示周围情况，但是这项功能只能观看而无法录像。

同时，只要将PS5的配件摄像头与主机连接，再用PS VR2进行游戏，就可以将游戏内容进行合并直播，大大减少了玩家的直播成本。另外PS VR2还支持自定义游玩空间，可以通过PS VR2的空间摄像头来扫描房间，并且根据玩家的喜好来划分自定义游玩空间，在有玩过程中一旦接近划分区域的边界，VR眼镜就会发出警告。

PS VR2还提供了VR模式和剧院模式，可以在虚拟环境中以360度观看VR游戏内容或是影片，支持4000×2040 的 HDR 影片格式(单眼 2000×2040)，帧率为 90Hz / 120Hz或是1920x1080 24Hz / 60Hz / 120Hz HDR。

据悉，PS VR2在发布时将会提供十款全新的PS VR游戏，其中就包括了《生化危机：村庄》以及《地平线山之呼唤》。有消息称，索尼推迟发布PS VR2就是为了等待这些内容的上架，不然空有设备没有内容将会降低PS VR2的初期热度。