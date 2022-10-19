助力点亮创作灵感 多彩Z fc“拍你所爱”

【天极网数码频道】什么是创造？它也许藏身于悠扬的乐曲、醇香的咖啡、诱人的佳肴中，又或许隐藏在精美的画作、刺激的陆冲、靓丽的妆容和缤纷的光影间。每一位创摄者的灵感于不断探索与碰撞中迸发，蕴含对未知的无限期待，对自我的不断提升。虽然每个人的创作灵感都不尽相同，但都蕴藏着对记录这个世界的热爱与激情。尼康携手7个领域中的年轻创摄者，用7色的Z fc记录并传递他们的热爱，尼康向每一位创摄者致敬，助力点亮创作灵感，一起拍你所爱!

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自然清新的音乐，总会让人联想到沁人心脾的绿色。不论是在演唱会现场铭记被音乐感动的瞬间，还是在进行音乐创作时捕捉灵感爆发的一刹那，薄荷绿的Z fc都是最佳拍档。

一杯醇香的咖啡，加上新鲜的牛奶，调和出浓醇的沙米色。在探店时别忘了带上沙米色的Z fc，记录咖啡店内温馨惬意的时光，将咖啡的独特香气浓缩于光影之中。

坚果、提拉米苏……棕色总是美食中常见的元素。下一次烹饪时，不如用琥珀棕色的Z fc创作一段美食vlog，用光影记录那些不可辜负的美食，向亲朋好友炫耀自己高超的厨艺。

白色是一张干净的画布，可以用灵感将其染上独属于你的丰富色彩。用纯白色的Z fc记录你的艺术创作，向更多人分享你的灵感，挥洒创意，尽情描绘你的缤纷生活。

灰色是水泥地的颜色，正是陆冲的主场。带着自然灰的Z fc，捕捉陆冲玩家们跃动的身姿，用手中镜头将那一份激情与乐趣传递给更多人。

对于彩妆来说，粉色是描绘青春少女感妆容的不二之选。化完妆后，记得用充满少女心的珊瑚粉色Z fc自拍一张留念，用影像永远保存那一份精致的妆容与美好的青春。

黑色是最经典深邃的颜色，带上黑色Z fc，来一场畅快的街拍吧!去街头巷尾记录平凡的日常生活，捕捉那些充满生活气息的瞬间。

转眼间，尼康Z fc已陪伴我们一年有余。Z fc采用复古外形设计，致敬了尼康经典的FM2单反胶片相机，同时汇集了尼康70多年来在相机领域深耕的技术结晶，实现了传统机身设计与当代数码技术的有机融合。在这一年多的时间里，Z fc荣获了2021年《数码相机世界》“最佳复古相机”、2022年DGP数码相机大奖综合金奖等多项大奖，凭借其经典复古的外观设计与轻松自在的拍摄体验备受年轻一代摄影爱好者的青睐。同时，在传统的黑色机身饰皮之外，Z fc更提供了纯白、珊瑚粉、薄荷绿、沙米色、琥珀棕和自然灰等6种各具风格的色彩选择，让摄影者得以充分展现个人时尚品味，实现个性表达。此次，尼康与来自时尚、美食等7个领域的年轻创摄者携手合作，共创光影盛宴，点燃创意激情，助力年轻一代创摄者点亮灵感，一起“拍你所爱”!