AirPods Pro2进入发货状态，将于9月23日正式开售！

作者：骷

【天极网数码频道】在月初的苹果秋季新品发布会中，苹果时隔三年带来了全新的AirPods Pro2，并且在9月9日开启了预售，9月23日正式发售

最近有网友发现，AirPods Pro 2 国行版无线耳机已经进入“准备发货”状态，下一步将是“已发货”，下周五首日将正常送达。苹果处理页面显示，“我们正在准备订单发货。发货后我们会尽快通过电子邮件或 iMessage 告知你送货信息。”

作为迭代的产品，这次的AirPods Pro 2在整体外观上相比前代几乎没有变化，不过在充电仓上，苹果加入了U1芯片以及扬声器。U1芯片让AirPods Pro 2实现了精准的查找服务，同时通过扬声器来告知用户其具体位置。此外，充电仓侧面还多了一个挂绳开孔。

对于主打降噪的Pro系列来说，初代AirPods Pro的降噪效果就给人留下了深刻的印象。但是在AirPods Pro 2上，苹果为其带来了更强的降噪效果。AirPods Pro 2搭载了全新的Apple H2芯片，可以与定制的驱动单元以及放大器写作，带来更高的带宽，让用户获得突破性的音频体验。

得益于H2的性能表现，AirPods Pro 2拥有了令人惊叹的计算音频算法，在降噪方面相比前代足足提升了2倍，全新的驱动单元以及优化的声学算法可以让主动降噪功能减少更多的噪音。

在自适应通透模式上，苹果也带来了全新的技术。依托于H2的强大性能，在用户开启自适应通透模式的情况下，AirPods Pro 2可以大幅降低高频高分贝噪音的强度，让原本嘈杂的环境音通过算法过滤后可以更加舒适地进入人耳。

更重要的是，H2芯片搭配全新自适应算法，可以提供更加强大的空间音效，让用户的沉浸感得到前所未有的提升。同时，苹果还在耳机的握柄上新增了电容感应层，用户可以通过滑动握柄实现音量调节，这对不少以往只能通过手机进行音量调节的用户来说，绝对是一个巨大的提升。

在续航方面，这次的AirPods Pro 2搭配充电仓单次可以提供最多30小时的续航，相较前代提升了6小时。而在单独使用的情况下可以坚持足足6小时，这还是在开启主动降噪的情况下。AirPods Pro 2还支持MagSafe无线充电以及Apple Watch充电器，不过遗憾的是充电接口依然是Lightning接口，并不是Type-C接口。

虽然现在标准版的AirPods Pro2已经进入准备发货的阶段，但是刻字版本的AirPods Pro2目前依旧没有任何进展，预计送达时间根据地区的不同从9月25日-9月30日不等，这部分用户看来还要继续等一段时间了。