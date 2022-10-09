Apple Watch 7发热爆炸，苹果要求客户不要公开！

作者：骷

【天极网数码频道】最近，一位国外用户的Apple Watch Series 7手表出现了过热、冒烟后最终爆炸，引起了苹果官方的注意。据悉，苹果曾试图让用户不要公开此事。

该用户表示，当时他发现佩戴在手腕上的 Apple Watch 比平时要热得多，然后他又发现手表的背面已经开裂，并且手表屏幕出现由于温度过高而需要关机的警告。而这位用户当时在自己家里，室温大约在 21 摄氏度。

出现这一情况后，他他立即打电话给苹果支持部门，说明这一情况，最后电话被转接给了一位经理，他进行了记录以便进一步调查。但之后苹果没有提供任何解决方案或建议，只是让他在收到公司的回复之前不要碰这块手表。

可这并没有缓解事态，相反在第二天早上，手表的情况进一步恶化。该用户醒来后发现手表摸起来更热了，而且热量已使设备的显示屏碎裂。当该用户拿起手表准备拍照发给苹果时，该手表立即开始发出噼里啪啦的声音。

然后就在他把手表扔出窗外时，手表竟然“爆炸了”，这块手表在该用户的沙发上还留下了烧伤的痕迹。该用户最后还因为担心铅中毒而去了急诊室，不过 Apple Watch 的铅含量实际上并不足以真正导致中毒，该用户只是出于担心才去的急诊室。

之后这位用户继续联系苹果官方反馈最新消息，苹果方面告知该用户，称公司内部将该起事件列为重中之重，并且会在下周一给用户一个答复。后续他收到了苹果公司的回复，苹果公司安排人员将该手表取回，并表示正在将手表送到其实验室进行进一步测试。

目前，苹果已安排人员将该手表取回，并将手表送到其实验室进行进一步测试。苹果公司还未针对该事件发布公开声明，也没有给出该事件的调查结果。

这也是目前已知的Apple Watch 7爆炸事件，对于苹果设备来说，这是极其罕见的情况。因为就苹果生产的产品而言，其平均故障率要远低于行业内的数据，所以这次的产品爆炸事件是不正常的。

从Apple Watch在爆炸前一晚出现的后壳破裂以及高温提示能够看出，这是锂电池发生了问题。但在通常情况下，锂电池是相对安全的，问题可能像行业内人士猜测的那样可能是由于电池中的“失控”热状况演变而来或由设备电池外壳的严重撞击或其他物理损坏而来。