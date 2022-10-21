英特尔i9-13900K超频创世界记录，十年内最高频率！

【天极网数码频道】上个月，就在AMD发布了全新的锐龙7000系处理器，刚刚宣布R7 7950X是世界上最强CPU之后，英特尔立刻就不讲武德地在第二天带来了全新的13代酷睿处理器，并且发布了有着碾压AMD全系处理器表现的i9-13900K。

而最近，华硕放出消息称，有超频爱好者使用ROG Z790 Apex创造了多项世界记录，其中就包括在这款主板上将i9-13900K超频到了十年内最高频率，一举拿下世界第一!

2012年，一颗推土机架构的AMD FX-8350处理器超频到了8794.33Mhz，从此成为世界上频率最高的处理器，这宝座一坐就是8年，可谓前无古人。但如今，却是后有来者，那就是英特尔最新发布的i9-13900K。

超频爱好者将i9-13900K超频至8812.85MHz，创下新的世界纪录。此外，超频者还将DDR5内存品牌超到了11130MT/s。不过，他只开启了8个性能大核，关闭超线程，而且只有一个核心跑到了8.8GHz，其他七个都是3.0GHz。

在如此高频率下，系统还完成了SuperPI 32M测试，拿到了同样创纪录的成绩――3分4.054秒。13代酷睿预设频率最高就有5.8GHz，而且十分能超，水冷可以轻松6GHz，液氮可以超过8GHz。

而在i9-13900K发布之前，就有网友就在“无限功率”模式下让这颗i9-13900K达到5.8GHz 的加速频率，完美挖掘出不超频情况下的最大潜力。在这种测试下，这颗CPU的功耗也是跑到了惊人的 350W ，最终 Cinebench 测试结果比 AMD R9 5950X 快了大约 67%。

他表示，在标准的“有限功率”模式下该处理器单核得分为 2290 分，多核得分为 35,693 分，最大功耗为 253W。在“无限功率”模式下，可以无视 CPU 功耗墙的存在，充分挖掘出这颗 CPU 的全部潜力，因此在 Cinebench R23 的多线程跑分中一举跃升至 40616 分，比常规状态下提高了 14%。同时，CPU 的功耗也从 253W 大幅提升至 345W。也就是说，酷睿 i9-13900K 可以用 36% 的功率增加换取 14% 的多核性能提升，而在效能方面反而会有下降。

目前i9-13900K已经上架开售，这颗处理器拥有24核32线程，睿频5.8GHz，预售价4899元。而i9-13900KF拥有24核32线程，睿频5.8GHz，预售价4699元。

根据CPU-Z的跑分数据显示，i9-13900K单线程跑分846分，多线程13054分，稳居CPU-Z单核榜首;多线程成绩比12900KF(11289 分)高 出15%，比AMD R9 5950X(16 核 32 线程)高 10%，也比之前的跑分有了提升。

相比12代，13代英特尔酷睿处理器增加了能效核数量，并在运行多个计算密集型工作负载时将多线程性能最多提升高达41%。第13代英特尔酷睿处理器所带来的前所未有的超频体验。用户可以看到性能核、能效核和DDR5内存都达到更高的平均超频速度

从目前已有的评测结果以及UP反馈来看，这次的13代酷睿i9-13900K可谓是当之无愧的世界最强消费级CPU，不仅是自身拥有强劲的实力，还有着不俗的超频潜力。可以说英特尔在13代酷睿中完全没有挤牙膏，甚至是该给的全给了，在i9-13900K的价格上还要比前代便宜100块，只能说香，香爆了!