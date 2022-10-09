确定了！RTX 4090公版将于10月15日开售，12999元起！

作者：骷

【天极网数码频道】不久前，英伟达正式发布了RTX40系的首款旗舰级显卡RTX4090，这块显卡搭载了16384 CUDA + 24GB 显存，建议零售价 12999 元起。如今，英伟达确认，RTX 4090公版显卡将在10月15日正式线下开售，一同开售的还有华硕、微星和七彩虹的非公版显卡。

据官方介绍，RTX 4090 是全球最快的游戏 GPU。性能方面，英伟达称在完整的光线追踪游戏中，与上一代采用 DLSS 2 的 RTX 3090 Ti 相比，采用 DLSS 3 的 RTX 4090 的性能提升可达 4 倍。在现代游戏中，RTX 4090 的性能提升高达 2 倍，同时保持了相同的 450W 功耗。

RTX4090搭载 AD102-300 GPU，启用 16384 个 CUDA 内核，比 RTX 3090 Ti 多出 52%，但性能提升幅度却更大。GPU 频率高达 2520 MHz，搭载 24GB 21 Gbps GDDR6X 显存，达到 1 TB / s 的带宽，450W 默认 TGP，最大可配置 TGP 为 660W。在台积电 4N 工艺加持下，加速频率超过了 2.5GHz，比上代的三星 8nm 工艺有大幅提升。

英伟达表示，近几年里，NVIDIA 为竞技游戏行业带来了巨大变革：GeForce RTX 显卡将帧率提升到之前难以想象的水平;英伟达与面板合作伙伴 AU Optronics 携手打造并推广了高刷新率、无撕裂的 G-SYNC 电竞显示器;此外，NVIDIA Reflex 还为游戏玩家和开发者提供了全套创新工具，深刻改变了检测和降低系统延迟的方式。目前，几乎所有电竞职业选手和赛事都使用搭载 GeForce RTX 显卡且刷新率在 240Hz 以上的电竞显示器。

RTX 4090公版显卡采用了三插槽和双风扇设计，与 RTX 3090 Ti 很像。正如预期的那样，该卡新的 RTX Logo 采用了英伟达的新字体，这在之前泄露的包装照片以及公司网站上已经看到过。

根据之前的跑分信息，RTX4090显卡在 3DMark中获得了 20192 分的超高跑分，而此前有关 RTX 4090 的跑分分数为 19000分。相较前代，这款RTX 4090 的显卡比 RTX 3090 Ti 快 78%，比前代RTX 3090 快 90%。爆料人还透露了这款 GPU 频率和温度数据，其 GPU 达到了 3015 MHz 频率，GPU 温度在 55 度左右。

回看RTX3090以及RTX3090Ti，它们之前的跑分分别为10440 分左右以及11400 分左右，RTX4090要比它们高出了82%以及66%。在其他型号的RTX3090显卡上，RTX4090的领先程度甚至高达将近100%。

设计方面，英伟达表示，在上一代产品中，英伟达为Founders Edition版显卡推出了创新的“双轴流”散热系统，结合新颖夺目的设计和品质优异的材质，曾一度备受瞩目。

在设计新一代RTX 40系列Founders Edition显卡时，英伟达进一步优化了“双轴流”系统，将风扇大小和鳍片体积增大了10%，并升级到23相电源。这不仅有助于降低内存温度，也使更强劲的新Ada GPU能够在通风良好的外壳内稳定地运行，为游戏玩家超频提升游戏体验提供了充足的空间。

这次开售的四款型号分别为英伟达 GeForce RTX 4090 公版显卡、华硕 TUF-RTX 4090-24G-GAMING、微星 GeForce RTX 4090 GAMING X TRIO 24G以及七彩虹 战斧 GeForce RTX 4090 豪华版，起售价12999元起。

而10月12日晚上，京东电商平台也会开售RTX 4090的公版显卡，考虑到初期的热度以及备货的不足，这次开售预计会十分火爆，需要抢购，所以关注的用户还是要提前做好准备。