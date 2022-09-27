来了？英特尔13代酷睿或将于今晚正式发布！

作者：骷

【天极网数码频道】昨晚，AMD带来了基于Zen4架构的锐龙7000系列处理器，并且预计于今晚9点正式上市。无独有偶，英特尔也紧随AMD的脚步，将在今晚零点正式发布13代酷睿和Z790主板。

根据此前爆料的信息，英特尔最初的发布阵容将包括Intel Core i9-13900K、Core i7-13700K和Core i5-13600K，目前三款处理器的规格都已经遭到了曝光。零售发布将于10月17日举行，也就是芯片全面解禁后的三周。

i9-13900K具有24核和32线程，睿频 5.8GHz，基础功耗 125W，最大睿频功耗 253W。i7-13700K具有16核和24线程，睿频 5.4GHz，基础功耗 125W，最大睿频功耗 253W。i5-13600K具有14核和20线程，睿频 5.1GHz，基础功耗 125W，最大睿频功耗 181W。

根据此前的爆料，i9-13900K具有 8颗性能核以及16颗能效核，三级和二级的缓存总容量提升到了68MB，其中L3级缓存为36MB，相比12代酷睿还是提升了不少。

英特尔 13 代酷睿核显依旧是 32EU UHD770，DDR5 默认支持频率升至 5600MT / s，依旧支持 DDR4 内存。新款 i9K 和 i7K 的最大睿频功耗为 253W，相比之下老款为 241W。

CPU-Z的跑分数据显示，i9-13900K单线程跑分 846 分，多线程 13054 分，稳居CPU-Z 单核榜首;多线程成绩比 12900KF(11289 分)高 出15%，比 AMD R9 5950X(16 核 32 线程)高 出10%，也比之前的跑分有了提升。之前有UP主在CPU-Z中测试，基础频率3.0GHz，加速频率能达到5.5GHz甚至5.7GHz。跑分数据方面，其单核性能比i9-12900KF提升10%，多核性能提升近35%，性能表现相当亮眼。

i7-13700K将采用16核24线程设计，即8大核8小核，基础频率为3.4GHz，睿频为5.3GHz，拥有30MB的L3缓存和12MB的L2缓存。i5-13600K为6大核+8小核设计，14核心20线程，大核的基础频率为4.9GHz，睿频可达5.1GHz，全核睿频5.1GHz。小核主频2.9GHz，全核睿频达4GHz。L2缓存20MB，L3缓存24MB。

而在最新的海外电商介绍页中，i9-13900K 最高睿频 5.8GHz，i7-13700K 最高 5.4 GHz，i5-13600K 最高 5.1GHz。之前就有消息称，英特尔将为即将推出的第 13 代酷睿 i9 系列添加新的出厂超频模式，性能释放将达到 350W。

有消息人士表示，i9-13900K 系列的 125W PL1 功率和 253W PL2 功率限制将保持不变，从而确保与 600 系列主板兼容。但是，在一些 700 系列主板上将可以选择启用 350W 模式，当然，这也需要足够的散热性能。初步测试显示，在 350W 极限性能释放模式下，性能将可提升 15%。

这次13代酷睿的性能提升同时也会带来极大的功耗，最重要的是，由于半导体市场的不景气，英特尔也明确表示这次的13代酷睿将会迎来涨价，但是具体涨价多少目前尚未可知。