AMD 锐龙7000系核显测试出炉，性能虽弱但好在满血！

作者：骷

【天极网数码频道】上个月不仅英伟达发布了全新的RTX40系显卡，英特尔也带来了新一代酷睿处理器，AMD自然也没闲着，推出了AMD 锐龙7000系列处理器。AMD这次带来了四款首发型号，分别为R9 7950X、R9 7900X、R7 7700X、R5 7600X。

AMD早前就已经公布新一代基于AM5的主板，LGA 插座将原生支持最高 170W TDP，但是并没有公布哪些型号的处理器为 170W TDP。AMD 目前的锐龙桌面处理器分为 65W TDP 和 105W TDP 两个系列。预计锐龙 7000 系列可能会分为 65W、105W 和 170W 三个 TDP 等级。

在今年5月份的台北电脑展展前发布会上，AMD官方介绍了 AMD 锐龙 7000 处理器的架构，该系列处理器将于今年下半年正式发售。据官方表示，AMD 锐龙 7000 处理器号称采用了全球首个 5nm 处理器核心，其中 CPU 核心依旧采用小芯片设计;I / O 核心采用了全新 6nm 工艺，集成了 RDNA2 核显、DDR5、PCIe 5.0 控制器，官方称其基于低功耗架构。

性能上，AMD官方标称的成绩，锐龙9 7950X跑分比酷睿i9-12900KS最多提升57%、能效提升47%，主流游戏性能高出6%~35%不等，生产力套件性能高出32~45%不等。

值得一提的是，这次AMD首次在非 G 系列处理器上搭载了 RDNA 2 核显，虽然只有 2CU。并且AMD展示了核显的功能，在视频解码和显示输出方面比较强。该核显支持 H.264 和 H.265 的解码和编码，还支持 AV1 的解码，但不支持 AV1 编码。

最近就有国外的网友对AMD锐龙7000系列处理器上搭载的核显进行了测试，测试结果基于AMD R5 7600X上的那颗核显。在《CS：GO》1080p 低画质下，R5 7600X 的核显可达到 60-100fps 的帧率，激烈画面会掉到 60fps 以下。

而在《GTA 5》中 1080p 测试中，R5 7600X 的核显仅可实现 20 多 fps 的帧率。目前AMD 已发布 的四款首发处理器中，均搭载了该核显，频率可达 2.2GHz，提供 563GFLOPs 计算能力。在 Geekbench 上，锐龙 7000 的 2CU 核显可达 7808 分，比老款处理器的 Vega6 核显性能更高。

虽然从测试结果上来看，AMD锐龙7000系列处理器上搭载的核显性能堪忧，但是好在接口方面十分全面，可以说是满血状态。这颗核显支持 HDMI 2.1、DisplayPort 2.0 和 Type-C DP 显示输出，要知道的是，英伟达最新发布的 RTX 40 系列独显仍不支持 DP 2.0，这波可以说AMD预判了英伟达的预判，结果谁知道英伟达并没有预判。

不过一般情况下CPU上的核显对于用户来说意义不大，通常都是作为轻度使用或是当成亮机卡来使用，其性能相较专业的独立显卡来说还是不够看的。所以对游戏玩家而言，去掉核显降低CPU的价格才更符合用户利益。

但是对于另一部分只想办公使用的用户来说，通常情况下用不到性能强劲的独立显卡，那么核显就承担起了独立显卡轻度需求的作用。所以AMD也是十分清楚这一情况，推出了带有核显的AMD锐龙7000系列处理器。