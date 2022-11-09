任天堂再次强调Switch暂时不涨价，累计销量已达1.14亿台！

【天极网数码频道】最近任天堂发布了新一期财报，财报显示Switch掌机在第二财季中的出货量为322万台，累计销量已经超过1.1433亿台，按照这个趋势将有望超越索尼PS4的销售记录。不过任天堂调低了2022财年的销量预期，从原先的2100万降至1900万。同时在财务电话会议上，任天堂表示再次强调switch暂时不会涨价。

任天堂Switch发售于2017年，目前的全球总销量为1.098亿台，索尼PS4于2013年发售，全球总销量为1.1696亿台，两者的差距仅为714万台，超越索尼PS4也只是时间上的问题。最重要的是，截止到2022年6月，Switch距离发售时间仅有64个月。PS4在同期仅售出了9375台，在第79个月PS4的全球总销量才达到了1.1亿台，这也就意味着Switch提前15个月就完成了PS4寿命期内的销售记录。

此外，任天堂Switch如此强劲的销售势头有望超越索尼PS2创下的销售记录，后者是索尼于2000年推出的第二代PlayStation游戏主机，直到2012年才正式停产。在其12年的寿命周期中，创下了多项游戏主机记录，包括史上销量最高游戏主机，销售时间最长游戏主机，官方厂商支持时间最长游戏主机等。其最后的销量达到了惊人的1亿5768万台，这还是在没有全面进入国内市场的情况下，可想而知这款主机在世界范围内有多受欢迎。

收到日元贬值以及全球经济下滑的影响，索尼PS5率先打破发布御三家默认主机发布后不涨价的共识，宣布PS5将在全球各个国家地区涨价。而此前任天堂和微软在被问及这一问题时，都是坚定地表示没有给旗下游戏机设备涨价的打算。

但这次任天堂虽然也强调不会给Switch涨价，却是用了暂时不会涨价这一话术，并且表示会继续观察市场形式再考虑是否需要涨价。无独有偶的是，最近Xbox部门的掌门人斯宾塞在面对采访时也暗示，Xbox游戏机或Xbox Game Pass订阅价格可能即将上涨。

斯宾塞称：对于经营企业来说，我们必须看一下企业回报，企业成本。我们在游戏机上维持价格，在游戏上维持价格，还有我们的订阅，我不认为我们能够永远这样做。我确实认为，在某些时候，我们将不得不提高某些产品的价格，但进入这个假期，我们认为维持价格真的很重要，因为现在的消费者在很长一段时间内都更不稳定。

能够看出面对全球性的通胀以及经济下滑的问题，即使强如微软也没有更多的资金去支撑原来的价格。所以如今任天堂更是直接表明将会根据市场表现情况来决定是否涨价。不过对于不少用户而言，目前已经有传闻称任天堂明年会推出新款的Switch Pro，在这个节骨眼涨价是不是有些不合时宜。

不过市场上并不是没有这样做的公司，苹果就在发布全新iPad时不仅提高了新款的价格，还带着将老款的价格也提升了不少，引来不少用户的吐槽。任天堂如果之后依据市场表现而涨价，一方面说明经济问题十分严峻，另一方面也会影响Switch的销量，想要超过索尼PS4可能比较困难。而最终的结果如何，就要看任天堂最终的决定了。