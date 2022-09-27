Apple Watch Ultra拆解，防水极强，远超苹果宣传数值！

作者：骷

【天极网数码频道】自从Apple Watch Ultra发布以来，不少用户对这款产品青睐有加。这款针对户外运动用户的手表利用其强大的功能和算法，吸引了不少关注，最近就有评测机构对其进行了拆解。

该机构在拆解过程中发现，虽然 Apple Watch Ultra 的后壳上有四个裸露的五角螺丝，可以快速打开并进入手表内部，但该设备的维修仍然具有挑战性，例如在卸下后壳时，用于 Apple Watch Ultra 防水的垫圈会被破坏。此外，要接触到电池和 Taptic Engine 等部件，需要卸下显示屏，而这个操作比较困难。

此外，拆解还证实 Apple Watch Ultra 配备了 542 毫安时的电池，比 Apple Watch Series 8 的 308 毫安时电池大 76%。另外，Apple Watch Ultra 还配备了明显更大的扬声器，通话时能够提供更大的音量。

Apple Watch Ultra配备了一块49毫米的蓝宝石镜面玻璃，屏幕峰值亮度达到了惊人的2000尼特，也是迄今为止屏幕最大，亮度最高的Apple Watch。全系均支持蜂窝网络，同时侧边按钮进行了针对性的优化，更大更突出，方便戴手套的用户也能轻易完成操作。

Apple Watch Ultra还实现了36小时的常规续航以及60小时的极限续航，这要比Apple Watch 8的常规续航足足多出了一倍。通过搭配苹果全新的低功耗设置，Apple Watch Ultra所实现的60小时超长续航可以满足用户在户外的基本使用需求。

Apple Watch Ultra还配备了L1+L5的GPS，改进后的多频段GPS可以在户外为用户提供更加精准的定位数据。这款手表还通过了EN13319的认证，支持WR100防水以及IP6X防尘。基本上涵盖了所有的户外项目，这也意味着喜欢户外运动的用户将全部是其目标群体。

当然，Apple Watch Ultra同样支持车祸检测，可以在用户遇见车祸时自动报警并且向救援机构提供相关信息，同时温度传感器的加入也让身处后疫情时代的用户有了更加便捷的测量体温方式。

最近就有一位博主戴着这块手表遭遇车祸，车祸检测触发后，会有苹果客服打来电话，询问是否需要拨打120救援，而该博主证实，苹果客服为真人而并非机器人。

博主表示，“电话是人工客服打来的，不是机器人!真的很有必要，就冲那一句我是手表客服，您似乎出了车祸，是否需要帮您120 救援，我觉得值了。”

此外，还有用户针对这块手表的潜水能力进行了测试。该用户采用一套微型潜水室模拟潜水深度，在测试中，当Apple Watch Ultra进入比额定深度更深的地方时，表盘会变为醒目的明黄色，并提示“超过130英尺”。

不过，即便是出现了提醒，继续下潜也并不会对Apple Watch Ultra造成影响，事实上它最后在159英尺(约等于48.46米)依旧保持正常运作。显然，这已经超过了商品页上，苹果展示的支持最大40米深度这一数值。

可以看出苹果在Apple Watch Ultra上的用料确实非常足，能给的基本都给了，而且在宣传上趋于保守，给了极大的冗余值。不过也有可能是产品的个体差异值，但是不管怎么说，Apple Watch Ultra的强大功能确实俘获了不少用户，也解决了很多用户痛点。