尼康将在Adobe MAX 2022上展示配备图像来源功能的样机

【天极网数码频道】尼康公司宣布在2022年10月19日至21日(日本标准时间)举行的Adobe MAX 2022创意大会期间展出特别配备了“内容真实性倡议”(Content Authenticity Initiative，CAI)技术的尼康Z 9*，这是一个社区领导全球，努力以促进使用数字内容的安全出处和归属数据，来应对错误信息的增长。该功能符合内容来源和真实性联盟 (C2PA) 的标准，C2PA 是一个开放的技术标准机构，开发用于认证数字内容的来源和出处的技术标准，以打击图像伪造和未经授权的使用。

近年来，错误信息、抄袭和侵犯版权的行为有所增加，所有这些都可以归因于图像的伪造和未经授权的使用。尼康认为，保护影像行业的个人和企业以及整个社会免受这些行动的不利影响是一个全球性问题。 2021年10月，尼康成为加入CAI和C2PA这两个组织的相机制造商，以保护内容创作者和消费者的数字来源和归属权利。

尼康目前正在开发一项功能，该功能支持通过附加信息来确认图像的真实性，包括图像的来源和出处。促进图像伪造和未经授权使用的检测以及真实性检查(通常需要大量时间、精力和费用)，将有助于防止图像被滥用。

尼康将继续努力通过进一步开发其图像来源功能来解决与伪造和未经授权使用图像相关的问题。此外，尼康将致力于打造一个创作者、出版商和媒体能够安心开展创意和商业活动的社会，为影像文化的进一步发展做出贡献。

* 此次展出的目的是宣布图像来源功能目前正在开发中。本次展会使用尼康Z 9并不意味着或暗示该型号将来会配备此功能。

关于CAI

内容真实性倡议是一个由创作者、技术人员、记者和活动家组成的社区，领导全球努力促进采用数字内容的安全出处和归属数据，以应对错误信息的兴起。如需更多信息，请访问 contentauthenticity.org/(英语版)。

关于C2PA

内容来源和真实性联盟是一个开放的技术标准机构，也是一个联合开发基金会项目，旨在通过制定技术标准来验证数字内容的来源，防止误导性信息在线传播。如需更多信息，请访问c2pa.org/(英语版)。

关于Adobe

Adobe正在通过数字体验改变世界。如需更多信息，请访问www.adobe.com(英语版)。

*商品名称(公司、产品、服务等)是其各自所有者的商标或注册商标。