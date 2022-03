MWC22思享汇前期媒体沟通会访谈：以创新发挥潜能，塑造未来

作者:小戈

【天极网数码频道】2月28日-3月3日,MWC2022在巴塞罗那成功举行,全球相关行业领先企业与权威人士汇聚一堂,以前沿科技与创新理念“连接无线可能”。

3月31日,GSMA将在北京举行Post MWC22思享汇,中国移动、中国电信、中国联通、荣耀、华为、高通、中兴、GSMA等重量级嘉宾都将参与盛会,延续MWC22热点,探讨5G 未来。在前期媒体沟通会中,天极网向GSMA大中华区总裁斯寒先生和GSMA大中华区技术总经理刘鸿先生进行了采访,就大家普遍关心的热门话题进行了深入探讨。

MWC2022远超预期,GSMA两大展区引发关注

刚刚过去的MWC2022无论是在参展规模、还是大家的与会热情方面都远超预期,MWC作为全球权威的移动通信展会,一直都致力于汇聚移动生态系统内思想领袖的想法意见,并不断探讨用新技术来发挥潜能,来塑造未来,此次展会上出现了许多新产品和新洞察。

斯寒先生例举了两方面的内容,一方面GSMA引领了Industrial City(工业城市)的首秀展示,相关展区囊括了来自金融科技、制造、汽车行业的演示,同时也包括最新机器人技术、AI、智能移动、互动的元宇宙之旅、合作伙伴的演示,以及一系列峰会等等。值得一提的是,GSMA从2020年发起的GSMA Foundry计划在Industrial City中也梳理出一些新的项目和新的趋势。另一方面是初创企业和国际领军企业借助创新的力量同台竞技或者同台展示,4YFN(4年之后)展区汇集了624家初创企业,整个项目中基金风险投资和CVC投资的公司超过240亿欧元。

GSMA智库分析通信行业创新领域与前行路径

GSMA的智库对行业创新领域与前行路径也进行了分析,主要包括8个方面。

(1)5G和6G,5G部署向独立组网迈进,并且追求商业化规模,同时许多领先的大型企业已经开始展望6G技术。

(2)开源,Open round路线图逐渐清晰,运营商的相关支持不断地增长,但是Open round还存在许多亟需解决的系统多样性问题。

(3)云服务的多样性,运营商可以根据核心网络战略与需求匹配相应的云功能。

(4)边缘计算逐渐成为主流,其中规模化发展的关键在于如何让边缘平台实现互操作。

(5)垂直行业的数字化,这是5G收入增长的最大的驱动力和最大的因素,同时专网也是其中一个主要驱动力。

(6)元宇宙,其成为主流还需要几年时间,行业人士的整体思路都比较冷静。

(7)游戏,确实促进着5G发展,但从终端来看,相机和电池的创新依然是智能手机技术的主要战场,引领着消费者的选择。

(8)量子计算,已不再局限于研发与测试的行业范围内了。

智慧城市是大脑,5G City是血肉和手脚

GSMA此次正式成立了5G CITY特别工作组,对于5G City与智慧城市的区别,刘鸿先生表达了自己的看法,这两者有着不同的侧重点,智慧城市的提出已经有相当长的历史了,主要是希望能将原来需靠人做的决策通过引入智能让机器做决策,因此比较强调将数据集中,并对其进行分析和智能运算,可以依靠城市整体的摄像头、指挥系统、以及个体的执法记录仪、无人机、巡逻车等设备实现,主要应用在城市大脑等平台。

5G City则更强调对城市应用的连接作用,探讨如何将5G能力运用起来,比如智慧警务、智慧消防等,更多地是在讨论城市的手和脚、血管和神经系统的问题。同时5G City不仅会实现智能,实现无人化、少人化的决策,同时还会持续关注安全的城市、绿色的城市、高效的城市和宜居的城市的实现,会关注一些更加实际的,目前就可以利用5G技术落地的案例。

AI大规模进入通信领域,GSMA提前2年布局成为领先者

通信与AI的结合也是大家非常关注的问题,其实GSMA三年前就已推出AI in Network项目,希望将AI技术应用到通信网络以及通信设备中去,经过3年发展已经有了非常丰富的尝试。比如两年前的AI in Network案例报告中已经汇集了20多个案例,此后新一轮AI in Network案例报告中对于AI如何去帮助运营商做好网络的安全防护的话题也有十几个案例,等等。

在MWC2022上,我们看到更多相关领域的应用,其原因在于3GPP已经成立了一系列类似AI in Network的项目,各厂商都开始展示自己想到或者实现的Demo,或者推出了一些解决方案。刘鸿先生表示,今年是AI开始大规模地进入通信设备或通信网络中的第一年,但是GSMA两年前就开始了,因此在相关领域处于领先位置。

通过此次沟通会和访谈会,GSMA向我们分析展示了通信行业在各领域的创新和未来的发展方向,将全新的5G City与智慧城市从本质上进行了区分,同时指出GSMA凭借前瞻性先于行业中其他企业两年对通信与AI的融合进行了尝试和应用,已取得显著成效。

此次交流会是对Post MWC22思享汇的前瞻,相信GSMA的抛砖引玉相信能够带来更多行业观点看法,让我们拭目以待。