谷歌将推出安卓13 Go版本，引入此前没有的全新特性！

【天极网数码频道】今年8月份，谷歌正式发布了全新的安卓13系统。如今，在此基础上谷歌再推出了一款专门针对低端手机的安卓13 Go版本系统。

Go版本的系统相较原版安卓系统相对精简，毕竟对于一些性能较差，内存也不高的低端手机来说，想要运行完整的安卓13系统相对更加吃力一些，过高的负担让手机的流畅度无法保障。所以谷歌就在此前提下，专门推出了针对低端手机的Go系统。

安卓Go版本的概念已经有五年历史，目前有超过2.5亿月度活跃设备，它们采用低端芯片，内存和存储容量有限，运行某种形式的安卓Go。和此前推出的Android 12 Go一样，Android 13 Go也是在原版系统的基础上精简了功能与特效，从而保证基本的可靠性、可用性与定制化。

在安卓系统中，用户可以在主屏幕左侧找到谷歌发现馈送，现将在Go版设备上首次亮相。同时推出的还有Material You设计语言，此前这只存在于完整版的安卓系统上，但现在正覆盖到Go设备上。用户可以根据壁纸来设计手机的整个颜色方案。不过，这并非自动 ―― 当用户设置壁纸时，会得到四种颜色方案，供系统选择。

这些特性都是安卓13上已经拥有的，今年的安卓13重点升级就是提升了系统的隐私和安全性，新增了隐私信息中心，将过将安卓系统散落在各处的隐私设置进行整合，集成到了新的隐私信息中心，可以方便用户在这里查看关于应用权限的各种数据，包括系统权限在内的所有数据均可查看。

同时将APP访问多媒体的权限独立出来，比如在微信中想给朋友发送照片，但又不想给予微信查看全部相册的权限，安卓13就可以使用新加入的照片选择器手动选择需要分享的照片，并只赋予微信该照片的访问权限，最大限度降低用户的隐私泄露。

而且在其余权限上，第三方应用访问照片、视频或是音乐等媒体文件时，都必须由用户确认并开启相应的权限才能正常使用。当应用需要发送通知时，也需要获取用户授权才能正常推送信息，这也类似iOS的推送权限控制。

同时，此次的安卓13还针对折叠屏的不同尺寸和不同使用场景都进行了更加深度的优化，以取得在多屏幕切换之间更好的显示效果。此外，安卓13的AOSP源码中还添加了对MGLRU即多页面回收策略的支持，这样虚拟内存使用率降低了40%、在75%内存占用时减少了85%的后台误杀情况，在50%内存占用时降低了18%的渲染延迟。

安卓13还支持了低功耗蓝牙音频蓝牙LE，也支持LC3蓝牙音频编码，增加蓝牙稳定性的同时节省电量的消耗。而且还改善了之前的静音模式，之前的静音模式只会关掉声音而不会关掉震动，但在安卓13中将完全静音包括震动，有点类似iOS中的专注模式。

目前还不清楚安卓13 Go是否具有这些安卓13完整版本才有的安全特性，但从现有的信息来看，谷歌将在明年正式发布这一版本的系统。对于一些使用低端产品的用户来说，安卓13 Go版本的到来可以让用户即使在没有那么高机能的机型上也能体验到部分安卓13的新特性。