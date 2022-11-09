尼康发布APS-C尺寸微单数码相机Z fc黑色版

【天极网数码频道】尼康公司宣布推出APS-C尺寸/DX格式尼康微单数码相机Z fc黑色版。

Z fc的设计灵感源自尼康历史悠久的标志性相机――尼康1982年发布的FM2单反胶片相机，除了拥有相机的乐趣外，还为用户提供拍摄精彩照片和视频的乐趣。此次发布黑色版Z fc，是为了回应众多用户的诉求，体现了尼康希望更多用户享受Z fc的愿望。

除此之外，有6种新颜色可作为外观颜色选择。用户可以选择定制其Z fc外观颜色。新高级外观与Z fc黑色版机身和银色版机身兼容。目前拥有银色版机身相机的用户也能选择新高级外观颜色。提供有偿彩色饰皮更换服务(淡霭蓝/胡桃棕/暗夜灰/芥末黄/丝绒红/橄榄绿)。

尼康将在满足用户需求的同时，继续追求光学性能的新维度，旨在进一步扩大影像表现的可能性，为影像文化的发展做出贡献。

• 市场参考价格：

Z fc机身：RMB 6,499元

Z fc +尼克尔 Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR套机：RMB 7,599元

Z fc +尼克尔 Z 28mm f/2.8(SE)套机：RMB 8,199元

• 开始销售日期：

2022年11月21日