尼康发布一款用于尼康Z卡口系统的紧凑轻质定焦镜头尼克尔Z 40mm f/2 (SE)

【天极网数码频道】尼康公司宣布推出一款小巧轻便的定焦镜头尼克尔 Z 40mm f/2 (SE)，与采用尼康Z卡口的全画幅/FX格式微单数码相机兼容。

尼克尔 Z 40mm f/2 (SE)是一款小巧轻便的定焦镜头，采用与尼康Z fc机身相匹配的传统设计。产品名称中的“(SE)”是“特别版”的缩写。该镜头传承与尼康FM2胶片单反相机同时期发布的经典尼克尔镜头的设计，如滚花控制环。尼克尔 Z 40mm f/2 (SE)扩展了与Z fc的传统设计相匹配的镜头的选择范围。

尼克尔 Z 40mm f/2 (SE)的光学性能与尼克尔 Z 40mm f/2 相同。用户可以利用f/2恒定最大光圈，轻松享受美丽的圆形虚化的影像表达。镜头全长约45.5mm，重量约170g，体积小，重量轻，便于随身携带。该镜头的40mm焦距提供高度通用的视角，适用于多种场景和主体，包括拍摄具有虚化效果的人像、快照拍摄和静物拍摄。当与Z fc等APS-C尺寸/DX格式相机一起使用时，该镜头提供与60mm镜头(35mm[135] 格式)相当的中长焦视角，可突出主要拍摄对象。

尼克尔 Z 40mm f/2 (SE)不但具有出色的光学性能和良好的自动对焦性能，而且其经典的设计，提升了拍摄和拥有的乐趣。

尼康将在满足用户需求的同时，继续追求光学性能的新维度，旨在进一步扩大影像表现的可能性，为影像文化的发展做出贡献。

尼克尔 Z 40mm f/2 (SE)与Z fc银色版搭配在一起使用

© Nao

主要功能特点

• 采用传统设计，灵感来自于与FM2同时期发布的经典尼克尔镜头，与Z fc机身相匹配。

• f/2的明亮最大光圈和9片光圈叶片提供美丽的圆形虚化。

• 40mm焦距适合在多种场景中拍摄人像、快照和其他主体。

• 安装在APS-C 尺寸相机上时，焦距变为60mm(35mm [135] 格式等效值)。

• 紧凑轻巧，总长度约为45.5mm，重量约170g。

• 约0.29m的最近对焦距离允许用户靠近拍摄对象。

• 采用步进马达(STM)，可实现高速准确的自动对焦和安静的操作，同时保持紧凑的镜身尺寸。

• 可以将光圈和曝光补偿等功能分配给控制环。

• 考虑到视频录制的设计，包含有效的对焦呼吸补偿功能，提供安静的操作和稳定的曝光。

● 市场参考价格：

尼克尔 Z 40mm f/2 (SE)：RMB 2,099元

● 开始销售日期：

2023年1月