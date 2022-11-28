壹号本二代掌机外观曝光，可拆卸手柄能否实现破局？

【天极网数码频道】作为国内为数不多Windows掌机厂商，壹号本一直在掌机领域深耕，最近也开始为即将发布的OneXPlayer 2掌机预热，放出不少配置信息。而在国外，这款机型的渲染图现身论坛，从图中能够看出，这款机器采用和Switch一样的可拆卸式手柄，似乎壹号本也想借助这一特性实现Windows掌机的破局。

据介绍，全新壹号本OneXPlayer 2代掌机配置可选AMD锐龙7 6800U处理器或英特尔第13代酷睿i7处理器，配以 8.4 英寸 2.5K 分辨率超清屏幕。设计方面，这款掌机产品将采用可拆卸式手柄，将拥有更多使用模式。此外，官方还为这款机器定制了磁吸键盘。

此外，该掌机还将搭载哈曼Harman调音认证双扬声器、65Wh笔电级电池，还支持4096级原笔迹手写笔，搭载LPDDR5-6400内存，支持PCIe 2280 SSD，电池容量为支持快充，半小时充至50%。有消息称，这款掌机将在12月20日开始在Indiegogo预售，预计在2023年3月或4月开始发货。

从纸面参数来看，这样一款掌机产品，配置上可谓豪华，同时可拆卸式手柄也在原先掌机产品基础上进行了探索。但这，能否成为壹号本在掌机市场中的破局之战呢？我认为难，非常难，甚至这款产品可能会因为定位不清晰等问题很难被玩家接受。

首先，Switch采用可拆卸式手柄是因为软件需要，任天堂天马行空般的游戏设计赋予了Switch开创性的玩法。Switch可以在玩家需要时拆下变成两个手柄，这对于一款主打合家欢的掌机/主机跨界产品而言，这样的做法无疑能减少玩家购买手柄的成本。

此外Switch围绕可拆卸手柄，结合体感实现许多别出心裁的游戏玩法。所以Swicth的硬件设计是服务软件、服务用户的，是承载游戏开发者和任天堂无穷想象力的载体，不是营销的噱头。

而基于Windows的壹号本掌机，很难从软件方面做出这样的特殊设计，这也是所有Windows掌机的通病，没有办法对系统进行深度定制。尤其是同为掌机的Steam Deck，一推出就将所有Windows掌机产品按在地上摩擦，还获得今年最佳硬件奖。

其中很大一部分原因就是Steam Deck和Switch一样拥有自己的原生系统，厂商能够根据硬件需求开发相应功能，并且服务于游戏，同时不会浪费额外的硬件性能。相比自研系统，Widnows对于硬件需求更高，而且作为一个兼容性极高的桌面系统，显然不会对游戏进行特别优化，这就意味着Windows掌机通常会采用性能更高的芯片来运行一些与游戏毫不相关的Windows服务，导致硬件性能被浪费。

所以没有软硬件结合的设计，到头来只能是噱头。当然也有消息说，这次OneXPlayer 2同样是一款主机/掌机跨界产品，拆下手柄后能够化身平板/笔记本或是连接显示器以办公。所以才会采用AMD R7 6800U甚至是刚发布的13代酷睿i7，但这样的配置无疑会让续航崩溃，一款掌机产品在没有做好自己本职工作的情况下去搭载一些无关紧要的其他功能，那么就说明作为掌机本身，壹号本没有更好的创意去丰富这款产品，只能靠其他方面的功能吸引用户。

最关键的是，一款掌机竟然搭载了一块2.5K分辨率的屏幕，反观Switch和Steam Deck在分辨率都略显保守，因为对于掌机用户而言，流畅的帧率原高于更高的分辨率。这也是为何在有关Steam Deck的评测中，所有UP主都认为分辨率对游戏体验的影响没有那么大，流畅的帧率才是关键。

2.5K分辨率的屏幕无疑会让本就吃紧的续航雪上加霜，如果壹号本将这款产品定位为工作平板与游戏掌机的跨界产品，那么这款产品或许不会在市面上激起太大的水花。尤其是配置如此扎实的前提下，整体售价有很大概率会定在5999元，这样的价格购买一款掌机，对于大部分游戏玩家而言，都不会接受。

对比Switch和Steam Deck仅有2000多的售价，Windows掌机在价格方面毫无优势，甚至在一些游戏中的表现不如Steam Deck，这就是系统底层的弊端，也是所有Windows掌机目前无法完成破局的关键点。

如果没有解决系统问题，那么无论在其他方面玩出怎样的花来，都不会对这个市场带来实质性的影响。所以壹号本的OneXPlayer 2如此看来，不仅不会完成破局，还可能因为不够清晰明朗的定位，导致玩家不愿买单。