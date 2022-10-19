索尼手柄DualSense Edge明年1月发售，国行1599元

【天极网数码频道】早在8月份的科隆游戏展上，索尼就正式推出了PS5手柄的精英型号，索尼将其命名为DualSense Edge。这就不得不让人联想到目前微软已经在售的Xbox精英手柄了，索尼的强势介入是不是也预示着手柄行业即将开卷了？

如今，索尼宣布这款手柄将在2023年的1月26日上市。价格方面，DualSense Edge无线控制器的建议零售价为199.99美元，约 1438 元人民币，可更换的摇杆模块也将于1月26日在全球上市，建议零售价为19.99美元，约144 元人民币。国行售价1599元，操作杆模块建议零售价159元人民币。

游戏手柄自游戏诞生以来就是主机中不可或缺的一部分，它是连接玩家与游戏的桥梁，玩家可以通过按键的反馈精准地控制游戏角色。但是最初的游戏手柄还不像现在这样拥有摇杆，而是一个只能实现四个方向的方向键。

随着游戏3D化浪潮的兴起，原先的方向键早已不能满足当时的3D游戏，毕竟方向键并不能实现X轴和Y轴之外的Z轴移动，这就让手柄迎来了新生，摇杆的加入彻底改变了玩家在3D游戏中对于方向的理解。

微软的手柄在握持感以及按键布局上要明显优于其他两家，而索尼的在次世代引入了自适应扳机以及更加细腻的震动，可以让游戏里的每一种反馈都能很好的传递到玩家手中，再加上祖传的触摸板让游戏在交互层面多了更多的选择。而任天堂才是震动方面的鼻祖，从Switch时代引入的HD震动将细腻的震感诠释到了极致，让手柄在承担交互的同时，还能提升玩家在游戏中的沉浸感。

可诚然如此，游戏手柄依然面临了许多问题，比如手柄摇杆的漂移，按键的反馈不灵敏等，即使是放到御三家中，也是目前尚未解决的一大难题。微软是御三家中率先推出精英手柄的厂商，这款手柄在普通版的基础上极大地提升了玩家的可定制性，微软精英手柄采用了全新的3段键程，以及高感度扳机键。3 段松紧度张力调节结构，3 个自定义配件方案，4 枚可插拔拨片，2 款磁吸可替换方向键，6 枚可替换摇杆，自带操纵杆调整工具。

不过同样地，这款手柄也带来了许多问题，其中最被玩家诟病的就是A键断触问题。作为一款售价高达一千多元的专业级游戏手柄，出现这样的问题实在是不应该，但是直到最新的微软精英手柄二代，这样的问题依旧存在，这就不得不让人怀疑这问题是否无解？

既然御三家在基础手柄上的体验已经做得很好了，那为什么还要推出更加专业的精英手柄呢？这主要是因为游戏属性的不同，所需要的操作方式也是不一样的。

举个直观的例子，用手柄玩赛车游戏，R2按键可以根据键程的长短来体现汽车的速度变化，而这样的设计放到枪战游戏中，过长的R2按键键程就会徒增指令传递到机器的时间，虽然看似只有几十甚至几毫秒的差距，但放到电竞领域就足以改变一场游戏结局。所以精英手柄可以通过更改设定来决定R2按键的键程长度，游玩赛车游戏可以调整到最大的键程，而枪战类则是用最小键程以此来适应不同的游戏类型。

这或许也是索尼想要推出这款专业版手柄的理由之一吧，让玩家可以根据游戏类型选择更为舒服的操作方式。索尼DualSense Edge的精英手柄也带来了许多全新的特性：可进行摇杆灵敏度与死区调节、扳机键键程与死区调节;可同时保存多个控制配置文件，以在不同游戏中使用;附带专用的 Fn 按键，帮助用户快速切换不同控制配置文件、调节游戏设置;拥有 3 种可更换摇杆帽与 2 种可更换背键;可更换摇杆模块，提升手柄寿命(需要单独购买)。

同时这款手柄将支持PS5原装手柄的所有功能，包括内置麦克风、自适应扳机以及触控反馈等。对于PS玩家来说，这款手柄的推出也让用户无需再购买第三方的专业手柄，毕竟官方的手柄在游戏适配以及做工方面要优于第三方。