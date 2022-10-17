矛盾升级？微软控诉索尼拒绝接受XGPU：剥夺用户使用微软服务的权利！

【天极网数码频道】自从微软宣布收购动视暴雪以来，索尼方面就一直极尽所能想要阻止这桩收购，并且已有成效。最近，微软就出来控诉索尼拒绝在PS平台“上架”XGPU订阅。

近日，微软表示索尼此前拒绝了在PS平台“上架”XGPU订阅。正在进行的微软对动视暴雪的收购导致了两家公司之间冲突加剧，因为索尼PS认为XGPU上的《使命召唤》将被证明是反竞争的。微软在通过英国竞争和市场管理局提供的回应中说，情况比看起来更复杂.

微软正在回应PS的论点 ―― 即收购《使命召唤》特许经营权将对Xbox订阅服务“有利”。换句话说，通过Xbox Game Pass而不是其他订阅服务提供《使命召唤》游戏将是一种反竞争行为，将不可挽回地损害索尼自己的努力。微软有几个论点反对索尼的观点，很多都是围绕着索尼自己的游戏订阅服务方式。

首先，微软暗示，其曾经尝试在PS上提供XGPU。据推测，这将清楚地表明，微软并不试图通过订阅购买限制《使命召唤》独家提供给任何一个硬件平台。如果索尼说排他性会损害自己的游戏主机，那么微软表示，其十分愿意把XGPU带到对方的平台，而PS玩家可以通过这种方式获得《使命召唤》游戏。然而，索尼在PS上阻拦了XGPU登陆。

微软还认为，索尼夸大了自己对游戏订阅服务的投资。微软称，索尼自己的优先事项是“保护其从新发布的游戏销售中获得的收入”，鉴于其在市场上的领导地位，这种做法已经证明是成功的。微软说，索尼可以通过提供其目前没有的各种游戏来增加其 PlayStation Plus 订阅服务的竞争力。但此前选择没有这样做，表明索尼之前对在这个市场上的竞争缺乏兴趣。

此前微软在提交给巴西经济保护行政委员会的文件中表示：“微软继续扩大 Game Pass 的能力受到了索尼的阻碍，索尼为‘封锁权’支付费用，以防止开发者向 Game Pass 和其他竞争性订阅服务添加内容”。这里面的信息量就很大了，不知道微软指的是索尼通过支付一笔费用来让开发商的游戏在PlayStation上独占还是支付费用引入游戏的同时禁止这款游戏进入微软的XGPU订阅服务中。

索尼现在也是昏招频出，得罪了不少游戏玩家，如今又追着微软收购动视暴雪这件事围追堵截。从商业利益上来看，这样做是为了保护自己的权益这无可厚非。可是从另一方面来看，索尼自己没做好的事却不让别人做，有种微软想要众乐乐索尼却只想独乐乐的自私心理。

站在玩家角度来看，索尼如此行径被抨击也并不让人意外。接下来的索尼更该好好想想如何调整PS5的整体运营策略，而不是一味地以利当先。