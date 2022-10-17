这也能取消？英伟达撤回RTX 4080 12GB的发布，史上头一次！

【天极网数码频道】上个月英伟达发布了RTX 40系显卡，其中最受关注的还是其售价，相较RTX 3080只要5499的起售价，RTX 4080 12GB售价来到了7199，而16GB的售价更是高达9499，由此引来了不少用户的吐槽。

也许是受到这一影响，英伟达在最近宣布取消发布RTX 4080 12GB，这也是历史上头一次撤回已经发布的显卡。早前就有说法称，这个所谓的RTX 4080 12GB，其实原本计划叫做RTX 4070 Ti，甚至是RTX 4070，在发布前的最后时刻才改名。

这也导致了如今这神奇的一幕，已发布的显卡竟然还能撤回。RTX 40系显卡未发布前就有爆料称英伟达将会发布RTX 4090、RTX 4080以及RTX 4070，结合现在的情况来看，12GB版本的RTX 4080确实有可能就是之前的RTX 4070。

对于这次撤回，英伟达表示，GeForce RTX 4080 12GB是一款出色的显卡，不过名字不对，同时出现两款RTX 4080名称的产品让人感到困惑。

由于RTX 4080 16GB和RTX 4080 12GB的规格相距较大，采用的芯片也不同，根据英伟达官方给出的数据，前者比后者性能大概强了30%，是两款完全不同等级的显卡，因此RTX 4080 12GB发布后就遭到媒体和玩家的大量批评，认为其规格对不起过往80系列的定位。

当发布之初RTX 4080 12GB版本遭到质疑时，英伟达还对其存在的合理性做出了解释：RTX 4080 16GB和 12GB的命名延续了上一代两个RTX 3080不同版本，乃至之前其它类似产品的命名方式。RTX 4080提供两种规格，一种具有16GB显存，另一种具有12GB显存，即一个产品名称，两种规格。

4080 12GB是一款出色的GPU，性能超过了上一代旗舰产品RTX 3090 Ti，凭借DLSS 3的支持，其性能甚至能够达到RTX 3080 Ti 性能的3倍左右，完全有理由相信它是一款优秀的80级GPU。我们了解许多游戏玩家可能想要一个更高规格的选择，而RTX 4080 16GB恰好能提供更大的显存和更高的性能。两个版本的包装、产品细节和销售推广都将会明显不同，因此游戏玩家和创作者可以轻松选择更适合自己的GPU。

但如今，英伟达却自己打脸，称RTX 4080是一个非常好的显卡，但其命名不合理，两个RTX 4080型号会让人疑惑。目前，已经确定RTX 4080 16GB将在11月16日推出，换名的RTX 4080 12G尚不清楚何时推出。

之后英伟达极有可能将这款显卡重新命名为RTX 4070或是RTX 4070 Ti再重新上架，不过如此看来这次英伟达会将RTX 4070的整体售价拉高，相较RTX 3070可能会实现翻倍。要知道RTX 3070的首发价格仅为3899，甚至RTX 3070 Ti的首发价也只有4499，而这款目前还不知道命名的12GB版本的起售价则为7199。

从售价上来看，诚然这款显卡在性能上获得了极大的增强，在售价上也保持了同样的“升级力度”。如此一来，就有理由相信之后的RTX 4060甚至RTX 4050都会在售价上让玩家不可接受。只能说目前的售价确实让RTX 40系显卡失去了往日的竞争力，但这或许也是英伟达为了快速消耗RTX 30系显卡故意而为之的操作。