这也能取消？英伟达撤回RTX 4080 12GB的发布，史上头一次！
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【天极网数码频道】上个月英伟达发布了RTX 40系显卡，其中最受关注的还是其售价，相较RTX 3080只要5499的起售价，RTX 4080 12GB售价来到了7199，而16GB的售价更是高达9499，由此引来了不少用户的吐槽。
也许是受到这一影响，英伟达在最近宣布取消发布RTX 4080 12GB，这也是历史上头一次撤回已经发布的显卡。早前就有说法称，这个所谓的RTX 4080 12GB，其实原本计划叫做RTX 4070 Ti，甚至是RTX 4070，在发布前的最后时刻才改名。
这也导致了如今这神奇的一幕，已发布的显卡竟然还能撤回。RTX 40系显卡未发布前就有爆料称英伟达将会发布RTX 4090、RTX 4080以及RTX 4070，结合现在的情况来看，12GB版本的RTX 4080确实有可能就是之前的RTX 4070。
对于这次撤回，英伟达表示，GeForce RTX 4080 12GB是一款出色的显卡，不过名字不对，同时出现两款RTX 4080名称的产品让人感到困惑。
由于RTX 4080 16GB和RTX 4080 12GB的规格相距较大，采用的芯片也不同，根据英伟达官方给出的数据，前者比后者性能大概强了30%，是两款完全不同等级的显卡，因此RTX 4080 12GB发布后就遭到媒体和玩家的大量批评，认为其规格对不起过往80系列的定位。
当发布之初RTX 4080 12GB版本遭到质疑时，英伟达还对其存在的合理性做出了解释：RTX 4080 16GB和 12GB的命名延续了上一代两个RTX 3080不同版本，乃至之前其它类似产品的命名方式。RTX 4080提供两种规格，一种具有16GB显存，另一种具有12GB显存，即一个产品名称，两种规格。
4080 12GB是一款出色的GPU，性能超过了上一代旗舰产品RTX 3090 Ti，凭借DLSS 3的支持，其性能甚至能够达到RTX 3080 Ti 性能的3倍左右，完全有理由相信它是一款优秀的80级GPU。我们了解许多游戏玩家可能想要一个更高规格的选择，而RTX 4080 16GB恰好能提供更大的显存和更高的性能。两个版本的包装、产品细节和销售推广都将会明显不同，因此游戏玩家和创作者可以轻松选择更适合自己的GPU。
但如今，英伟达却自己打脸，称RTX 4080是一个非常好的显卡，但其命名不合理，两个RTX 4080型号会让人疑惑。目前，已经确定RTX 4080 16GB将在11月16日推出，换名的RTX 4080 12G尚不清楚何时推出。
之后英伟达极有可能将这款显卡重新命名为RTX 4070或是RTX 4070 Ti再重新上架，不过如此看来这次英伟达会将RTX 4070的整体售价拉高，相较RTX 3070可能会实现翻倍。要知道RTX 3070的首发价格仅为3899，甚至RTX 3070 Ti的首发价也只有4499，而这款目前还不知道命名的12GB版本的起售价则为7199。
从售价上来看，诚然这款显卡在性能上获得了极大的增强，在售价上也保持了同样的“升级力度”。如此一来，就有理由相信之后的RTX 4060甚至RTX 4050都会在售价上让玩家不可接受。只能说目前的售价确实让RTX 40系显卡失去了往日的竞争力，但这或许也是英伟达为了快速消耗RTX 30系显卡故意而为之的操作。
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