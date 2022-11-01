国行Switch上市近三年，玩家却唯恐避之不及，是腾讯作妖了？

【天极网数码频道】提起Switch不少用户可谓是又爱又恨，作为任天堂推出的重磅游戏机产品，不仅可以当做掌机使用，还能通过底座拓展变成一台主机，刷新了用户对于掌机的认知。Switch爆火也让腾讯引进了这台掌机产品，不过国行版本的Switch上市已近三年，仍有不少玩家对之唯恐避之不及，依然首选外版机型，难道是腾讯又作妖了吗？

打开二手平台闲鱼，能够发现Switch是二手率最高的产品之一，从居高不下的吃灰率中似乎能够看出一丝端倪。要说Switch最火的那段时间，还得是动森推出之后，凭借社交属性加成，这款游戏一跃成为当年的最佳Switch游戏，也为Switch吸引来了不少的新用户。

不过这一切都跟国行版本的Switch毫无关系，因为国行版本的Switch是国服的商店，里面的游戏都要通过审批，动森自然是没有通过审批的那一批游戏。也有玩家将国行Switch的问题通通归结到腾讯身上，认为这一切都是腾讯的问题。

这下腾讯可真就比窦娥还冤了，虽然腾讯早年间在游戏领域的做法让人颇有微词，但近些年腾讯在游戏界的贡献还是有目共睹的。当年推出WeGame引进《怪物猎人：世界》就受到了好评，不过由于一些原因还是使得这款游戏下架。后面腾讯也是积极引入这款在全球范围内受到热捧的掌机产品，也是为了让国内的玩家能够体验到如此优秀的产品以及上面丰富的游戏。

但由于审核的限制，导致国行版本的Switch在发售三年后也仅有二三十款游戏可玩，与外版成千上万款的游戏库形成鲜明的对比，玩家再傻也不会只玩这一部分的游戏。这也让许多购买国行版本Switch的直呼后悔，甚至戏称自己的Switch是马里奥启动器。

而这部分购买国行Switch的玩家也被其他玩家调侃是“国行勇士”，所以从闲鱼的标签中也能看出，不少商品贴有“买错版本”“仅开机激活”“99新”“吃灰”等关键词。匮乏的游戏内容不足以支撑起国行Switch的受众，尤其是如今国内用户其实更偏向于手游而非掌机。

在这个节奏愈发鲜明的社会，用户能够挤出来玩游戏的时间越来越少，大多数玩家还是指望在碎片时间掏出手机来获取一些简短却高效的快乐，这种正面情绪的反馈是即时且有效的，相比掌机以及主机上需要付出大量时间循序渐进才能获得的正向反馈而言，手游明显更加符合如今国内玩家的生活方式。

所以在多种因素的共同作用下，导致Switch在国内成为了吃灰率极高的产品之一，更何况是生态受限的国行版Switch呢？从根本上而言，腾讯只是因为用户的固有印象替Switch背了一口大锅，国行Switch的落寞是不可避免的，就好像国行版本的PS5以及Xbox同样需要通过特殊手段来使用国际游戏商店一样，本土的保护措施才是这些游戏机无法施展拳脚最主要的原因。