微软再次强调会在PS上继续发售《使命召唤》，可事实真的是这样吗？

【天极网数码频道】近日，微软Xbox的CEO斯宾塞在接受采访时又被问到了那个经典的问题：一旦微软成功收购动视暴雪，《使命召唤》是否会在PS平台上继续发售。而斯宾塞一如既往地给出了肯定的回答，并且强调微软并没有任何计划在690亿美元的收购后将这款风靡全球的游戏在PS上下架。

但事实真如斯宾塞所说的这样吗？

首先可以肯定的是，近些年来Xbox一直在贯彻非独占策略，简而言之就是不论是微软第一方出品的游戏还是第三方厂家的游戏，都不会仅限Xbox游玩，最糟糕的情况下也会登录PC平台，这样的策略让外界有理由相信微软不会将《使命召唤》带离PS平台。

可需要注意的是，斯宾塞以及微软方面一直以来的立场都是让《使命召唤》系列保持在PS平台上发售的策略，可并没有说明是否会同步发售。这一声明让看起来微软十分明事理，收购了游戏厂商仍愿意在对手平台上推出火热的游戏。但细想才发现事情其实并不简单，而类似的事情其实索尼早已做过，所以索尼才会极力阻止这桩收购案。

微软极有可能在成功收购动视暴雪之后，虽然还是会在PS平台上推出《使命召唤》系列，但不会同步发售。或许会采取索尼曾经追求的限时独占一样，将游戏在自有平台独占一段时间后才允许登录其他平台。

明白了这层关系之后就能发现，对于《使命召唤》这样一款年货游戏来说，通常新作的寿命只有一年，来年就会有新作登场取代老作品。如此一来，微软限时独占《使命召唤》一年，并且将其纳入XGPU的范畴，那么喜欢该系列游戏的玩家可想而知会怎样选择游戏平台。

等到独占时间结束，《使命召唤》顺利登录PS平台时，Xbox的用户已经可以玩到最新的《使命召唤》游戏，而PS用户只能购买前作游戏。这样的打击对于PS来说是空前的，也难怪索尼在听闻微软收购动视暴雪之后的反应会如此之大。

不过从商业角度来说，微软即使成功收购后将《使命召唤》从PS平台上撤下也并不让人奇怪，毕竟索尼早就已经贯彻独占游戏的策略。只是这两年的索尼开始逐渐改变策略让部分独占游戏登录PC，同时表示之后的游戏也将采用限时独占的方式，独占时间过后也会登录PC平台。

那么从这一方面来看，索尼站在自己角度阻挠微软的收购无可厚非，但站在玩家的角度来看，索尼这样的做法实在有些吃相难看。如此行径无异于向所有玩家明示，独占只能索尼来做，Xbox只得遵循索尼的游戏规则。

目前沙特和巴西都已经通过了微软的收购申请，而其他国家地区也正在评估这次收购的可行性，一旦通过审批，Xbox或许会迎来一波爆炸性的用户增长，对于索尼而言将是一次灭顶之灾。