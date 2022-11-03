谷歌推出Google Play Games，可在PC上玩手游，这真的不是本末倒置吗？

【天极网数码频道】最近谷歌推出了一个PC程序Google Play Games，旨在让用户可以在PC上游玩手机游戏。其实早先谷歌就已经在Windows上推出了测试版本，不过仅限于香港、韩国以及台湾地区。但今天谷歌宣布，将会把这项服务带到更多的国家以及地区，不包括中国大陆。

目前 Google Play Games可玩的游戏包括《空军1945》、《Blade Idle》、《Cookie Run: Kingdom》、《Evony: The King’s Return》等85款游戏。该应用程序甚至支持在 PC 和移动设备之间同步游戏进度，因此玩家可以在不同的平台上继续游戏。

这项功能有些类似于微软Windows 11上原生支持运行安卓应用，不过两者实现的原理并不一样。微软通过和亚马逊合作，在Windows 11操作系统中提供来自亚马逊Appstore的应用程序和游戏，微软只是在Windows 11中为安卓系统构建了一个底层的子系统。但谷歌却是自己创建了单独的应用程序，再通过这个程序将Google Play游戏带到PC上。

但这，看起来怎么都怪怪的。首先手游在国内爆火有一个非常大的原因，就是因为近些年来随着工作压力以及社会压力的增大，不少玩家失去往日的激情，只能通过一些琐碎的碎片化时间打开手游来获取一些快速即时的正向反馈。

手游带来的正面情绪要远快于坐在PC或者主机前游玩3A游戏所带来的正面反馈，这是因为3A或者主机PC游戏往往因为其更加复杂的玩法以及更精细的画质，能够带来更好的游戏体验。但这种体验通常需要玩家投入足够多的时间去慢慢获取，是一种“先抑后扬”式的正向反馈，玩家随着游戏的进展一并成长，最后获取，这种情绪是逐渐增加慢慢成长的。

对于一些团队竞技类游戏来说，PC上所需要的时间要远高于手游，这样就需要玩家拿出足够多的时间去换取快乐。这就和上文中提到现在的玩家生活压力太大所矛盾，所以如今诸如《英雄联盟》这类游戏的玩家大量流失就成为了一种趋势，这也成为手游崛起的契机。

但现在越来越多手游模拟器以及官方的下场，似乎想要让玩家重回PC来游玩手游，这样的方式是否有些本末倒置呢？玩家本身就是利用碎片时间通过手游放松，模拟器这类产品却将玩家拉回PC跟前用PC玩手游。

如果玩家有时间坐在PC前好好玩游戏，为什么不选择游玩PC上的3A大作呢？其实一开始我们也认为PC玩手游的模式有待商榷，但细想过后却有了些不一样的看法。对于手游玩家而言，躺着玩手游一定比坐着玩PC更舒服，况且适配手机的游戏在PC上操作往往十分奇怪，按理说玩家不应该会选择在PC上玩手游。

但事实是还有很多手游玩家选择在PC上玩手游，其中的主要原因是近年来国内蓬勃的手游市场让玩家有了更多的选择，玩家可能同时在玩好几款手游。为了抢占玩家们的碎片化时间，各个手游都会设置许多日常活动，玩家想要悉数完成就要付出大量时间。而一台手机的效率完全比不上在PC上多开，所以这才是PC上玩手游最主要的原因之一。

不过还有最后一个原因，打工人哪有不摸鱼的呢？用手机玩游戏和用PC玩手游，哪个隐蔽性更高不是一目了然吗？想到这里，我突然就明白了这玩意儿为啥能火，谷歌也是懂游戏玩家的。不过遗憾的是Google Play Games并不支持中国大陆地区，玩家无法享受到原生的游戏服务支持。