索尼开始测试改款PS5，性能无升级但更轻便

【天极网数码频道】对于主机厂商而言， 在主机漫长的生涯周期内，一直保持一款型号的销售显然不太可能。随着用户需求提升以及供应链的成熟，厂商通常会根据情况推出改款的主机型号，例如2020年年底发售的PS5就已经推出多款型号，只是替换了部分零件，对于实质性能没有影响。当然也有PS4 Pro这样半代性能升级型号，其目的就是满足用户对于4K的需求。

而最近有消息称，索尼已经开始测试新款的PS5，而这款机型并不是像PS4 Pro一样的半代性能升级款，而是结构上的小改款，对于性能升级方面并没有实际帮助。这款新PS5最大的改变是将配备一个可拆卸的光驱，将使用游戏机背面的额外USB-C接口连接到PS5。

不久前索尼刚刚上市了新型号的PS5，在处理器以及内部结构方面带来了改变。这款新PS5的型号为CFI-1202，内部搭载了一块代号为Oberon Plus的芯片，同样是由索尼向AMD半定制的，最大的变化就是制程工艺从原先台积电的7nm制程工艺换成了6nm制程工艺，由此使得芯片面积从300mm2缩减到了260mm2以下，理论上还能实现更低功耗和更好散热。

事实上，PS5新的版本不仅升级了内部结构，包括新主板以及更小更轻的散热器。虽然采用了6nm工艺，但两者都具有相同的设计，并且没有对处理器配置进行任何更改，包括 API。也就是说，底层的Zen2 CPU和RDNA2 GPU部分都没有改变。

测试发现，新版PS5在同样游戏性能下，减少了10%的耗电。加之索尼对内部散热系统的重构以及机型减重，整机物料造价成本也有所降低。从业内角度来看，索尼也是三大厂中第一家用上6nm处理器的主机品牌，每片晶圆产出的有效芯片数量将增加，这也有助于提高整机产能。

此外，索尼缩小了几乎所有的东西，包括主板和内部包装，以使其更轻。根据此前的消息，数字版PS5 (CFI-1202B) 重3.4公斤(比最初推出的PS5轻了500克)，根据Disc PS5 (CFI-1202A) 的说明，光驱版重3.9公斤(比最初推出的PS5轻了600克)。

得益于先进制程带来了的更小体积以及更低功耗，索尼可以使用相对不那么强劲的散热设备，以达到节省成本的目的。对于 AMD 和索尼来说，这也意味着他们可以用一块晶圆制造更多的芯片，因此新版主机的生产成本可能会降低一点点。

这款新的PS5游戏机将单独销售，或者与可拆卸光驱捆绑销售。光驱也可以单独购买，因此，如果只是光驱坏了，也无需购买新游戏机。至于价格，消息人士称光驱单独购买为100美元，约合人民币714元，就是老款光驱版和数字版的差价。

对于索尼而言，这样的改变减少了生产成本，而对于玩家来说改款PS5无疑会让用户在选择上更加灵活。玩家完全可以先购买数字版PS5，再结合实际使用情况和需求考虑是否购入外置光驱，大大降低玩家的购机成本，毕竟不是所有玩家都需要光驱。