微星公布RTX 4090显卡售价，12999元起售！

作者：骷

【天极网数码频道】10月12日，英伟达RTX 4090显卡即将开售，微星也是在此之前公布了旗下RTX 4090两款显卡型号的售价。首发型号包括超龙和魔龙两款，售价分别为15499元和12999元。

微星表示，SUPRIM超龙系列专为效能、效率和荣誉而设计。使用微星最先进的 TRI FROZR 3S 空气散热系统进行散热，通过TORX FAN 5.0、多达10个散热管、全新3.0波浪曲线散热鳍片和导流鳍片，大幅提升显示卡的散热效能。

在核心区域，RTX 4090使用了散热速度更快的均热板，发丝纹金属外壳与背板赋予显示卡装甲美感，同时也提升了卡的强度。RGB Mystic Light RGB灯效支援数百万种流光色彩，支持客制化动态照明。通过双BIOS功能，使用者只需轻按一下开关，即可快速轻松切换低噪模式或高效能效能。

新一代SUPRIM系列显示卡无论是效能或是尺寸皆令人震撼，RTX 4090的型号使用3.75个插槽。超龙系列除了有风冷版本，这次还加入了水冷版本，不过这个系列仅在RTX 4090 版本上有，RTX 4080两款都没有。RTX 4090超龙水冷版采用AIO一体式封闭水冷，240mm冷排，配有一对 MSI Silent Gale P12 120mm风扇，此外在显卡散热器上还配备了一个刀锋7代散热风扇，可以为显卡供电部分提供足够的散热。

RTX 4090 魔龙是微星首发四款型号之一，该系列一致深受游戏玩家的喜爱，新一代的RTX 4090魔龙在性能、散热以及噪音上依旧出色，全新升级的三刀锋7代风扇辅以改良的镀镍铜底座，散热性能无需担心。此外这款显卡还配备了双BIOS，玩家可以一键切换噪音更低的Silent模式和性能更强的Gaming模式。不过整块显卡的厚度达到了3.75槽，非常庞大。

微星的非公版显卡相较官方的公版显卡在性能以及功耗上都会有一定的提升，今晚官方的公版RTX 4090也会一同开售。据官方介绍，RTX 4090 是全球最快的游戏 GPU。性能方面，英伟达称在完整的光线追踪游戏中，与上一代采用 DLSS 2 的 RTX 3090 Ti 相比，采用 DLSS 3 的 RTX 4090 的性能提升可达 4 倍。在现代游戏中，RTX 4090 的性能提升高达 2 倍，同时保持了相同的 450W 功耗。

RTX4090搭载 AD102-300 GPU，启用 16384 个 CUDA 内核，比 RTX 3090 Ti 多出 52%，但性能提升幅度却更大。GPU 频率高达 2520 MHz，搭载 24GB 21 Gbps GDDR6X 显存，达到 1 TB / s 的带宽，450W 默认 TGP，最大可配置 TGP 为 660W。在台积电 4N 工艺加持下，加速频率超过了 2.5GHz，比上代的三星 8nm 工艺有大幅提升。

根据之前的跑分信息，RTX4090显卡在 3DMark中获得了 20192 分的超高跑分，而此前有关 RTX 4090 的跑分分数为 19000分。相较前代，这款RTX 4090 的显卡比 RTX 3090 Ti 快 78%，比前代RTX 3090 快 90%。爆料人还透露了这款 GPU 频率和温度数据，其 GPU 达到了 3015 MHz 频率，GPU 温度在 55 度左右。

这次的RTX 4090无论是公版还是非公版，价格都相较前代有了一定的涨幅，不过相较其官方宣称的2-4倍的性能提升来说，一些价格的涨幅算还能接受。但是对于普通用户而言，RTX 4090并不是最优的选择，游戏用户还是更倾向于4060以及4070。