以科技重塑音质！华为FreeBuds Pro 2十一限时优惠

作者：骷

【天极网数码频道】TWS降噪耳机，一直是近些年来热议的产品之一。作为一款被赋予了降噪功能的无线耳机来说，功能性上的权衡尤为重要，降噪和音质二者若缺其一都会影响日常使用的体验。

恰逢国庆假期，许多用户早早就做好了出游的打算，但旅途中舟车劳顿，不少用户首选听歌或是刷手机来度过这漫长的奔波时光。可一想到飞机上轰鸣的引擎声，或是人山人海里繁杂的市井声，都会让人怀疑自己真的是出来放松的吗？

华为在今年7月份带来了全新的华为FreeBuds Pro 2，主打音质以及降噪，或许这款设备能给你的国庆假期带来更静谧的体验。

众所周知，想要听得见对方表达的内容，就需要对方的声音高过环境音，反之则会因为环境音过大导致交流不畅，同样的情况也体现在耳机中。

假期登上飞机，耳旁尽是引擎的咆哮，即使窗外风景再美，也难免受其影响坏了兴致。如果此时用一款普通耳机通过放音乐的方式去掩盖这样的声音，那么就需要比引擎更高分贝的音量才能盖过引擎声，如此一来就会对耳朵造成损伤。

而华为FreeBuds Pro 2则是首创了三麦克风立体阵列主动降噪系统，通过采集周围环境的噪声信号，并产生反向声波来抵消环境噪音，从而达到降噪效果。为了避免降噪时完全过滤声音，华为FreeBuds Pro 2还拥有透传模式以及透传+人声模式，开启后瞬间回归世界。

在此基础上，华为FreeBuds Pro 2还做到了降噪频道更广，降噪幅度更是达到了47dB。同时这样的表现不仅仅体现在“听”上，还完美呈现在“说”里。

在外旅游，难免游客嘈杂，这时对降噪耳机的通话能力就提出了巨大的挑战。普通降噪耳机往往会面临这样的问题，自己听到的声音确实降噪了，但是在通话中对方听见的全是自己身边的环境声，整体通话体验非常差。

华为FreeBuds Pro 2就基于自研的深度神经网络算法，实现了静谧通话的功能。甚至在某些场景下还能利用这强劲的通话降噪，来规避家里的查岗呢。

但对于一款耳机来说，最重要的是音质。不少用户总觉得TWS在音质上无法媲美有线耳机，可随着算法和技术的不断发展，未来的主流还会是计算音频。

对于饱受工作摧残的打工人来说，与其假期出门人挤人，待在家安心享受自己的假期也是一个不错的选择。但国庆难免有亲友上门拜访，想要自己的一片小天地就显得有些困难了。

此时，得益于华为FreeBuds Pro 2创新性的超感知原生双单元和降噪能力，即使在家戴着耳机看电影玩游戏也能有临场般震撼的视听体验。由于普通的TWS降噪耳机通常只有一个发声单元，这就会导致高频和低频总是少那么点意思。

华为FreeBuds Pro 2的做法就是再给你整一个发声单元，让两个单元分别负责高低频，带来更有力的低音下潜和更丰富的高音细节。

最重要的还是这次华为FreeBuds Pro 2带来了更加细致的高清空间音频，华为通过虚拟出一个房间，将电影或是游戏的声音通过虚拟房间内摆放在各个位置的虚拟音响播放出来，给用户营造出一种声音从四面八方而来的全景声体验。

华为FreeBuds Pro 2基于华为自研的L2HC 2.0音频解码技术，同时支持LDAC组成双高清音频解码，能够带来带来更加丰富的声音细节，360度的沉浸空间体验，即使假期足不出户，也能获得影院临场般的视听体验。

而其他TWS厂商通常的做法都是，调节左右声道的音量，利用双声道的音量差来打造空间感，但这种体验往往只有在用户转头时才能有所感知，所以体验相对较差。

这也就是为什么用华为FreeBuds Pro 2看电影，当飞机从头顶飞过，声音带给用户的感受就像是头顶上真的有一架飞机刚刚飞掠而过，感觉就如同置身现场一样。

对于一个对音质有一定需求的用户来说，华为FreeBuds Pro 2在拥有更好音质表现的情况下，同样具备不俗的降噪能力。在华为技术力的加持下，这样一款设备不仅在硬件上实现了创新，在算法和软件层面也做到了和硬件的紧密结合，完全释放了如此强大硬件的所有潜力。

不管这个国庆是外出旅游，还是在家岁月静好，华为FreeBuds Pro 2都会给原本欢愉的假期带来更多一点的闲适与宁静。我想，应该没人会拒绝按下按键的瞬间，整个世界都安静了的美好时光吧？

最后再告诉大家一个好消息，十一国庆期间，多款华为耳机新品限时优惠。1日-2日华为新品耳机FreeBuds Pro 2限时优惠100元!1日-4日华为新品耳机FreeBuds 4E限时优惠120元!1日-7日华为新品耳机FreeBuds SE限时优惠30元!锁定华为商城及华为各大官方旗舰店，更多爆品等你来!