谷歌公布了Pixel平板的更多细节，将支持第三方触控笔！

作者：骷

【天极网数码频道】早前，谷歌召开了I/O 2022 开发者大会，并且发布了包括智能手机、智能手表以及平板电脑在内的五款新品。同时谷歌官宣将于2023年正式推出平板产品，并且会搭载谷歌Pixel同款的Tensor 芯片。

不久前，谷歌发布了Pixel 7系列新机，并且在发布会上透露了这款Pixel Tablet产品的更多细节。谷歌认为，这款平板既能融入家居环境，又能带来良好的手感。

首先在外观的部分，根据此前放出的图片，这款平板电脑在回收铝材外多加了一层纳米陶瓷涂层，使其呈现出了不同的质感，而屏幕周围的边框如过去展示过的一样有一定宽度，但面板本身的规格仍是秘密。

而在芯片的选择上，谷歌也是确认，这款Pixel Tablet将会采用Pixel 7系列新机同款的Tensor G2芯片，性能比上一代产品略有提高。这颗芯片基于4nm工艺打造，2+2+4集群设计，包含机器学习的Tensor处理单元和Titan M2安全协处理器。

外网给出了谷歌Pixel 7 Pro的跑分测试，无论是Geekbench还是安兔兔，与第一代Tensor SoC相比都有了明显提升，或多或少可以接近骁龙888/888+。

在安卓13发布后有网友发现，安卓13 QPR1 Beta 1的动画显示了个谷歌Pixel平板设备在似乎是一个底座上充电。此外，当这款平台放在底座上时，一个单独的动画显示了谷歌助理的标志，这表明 Pixel 平板电脑可能会作为传闻中的可拆卸 Nest Hub 设备。

除此之外，结合之前的爆料，谷歌Pixel将支持eSIM，而且会带来全新的分屏模式动画以及统一搜索的回归。在硬件上，谷歌Pixel 平板将配备一前一后两个 800 万像素索尼 IMX355 传感器，但可惜的是并不支持 4K 录制、慢动作等功能。

而如今，谷歌也是确认这款Pixel Tablet将支持磁吸式底座，从而摇身一变成为一款智能显示器。正如该公司指出的那样，平板大约 80% 的时间都放在家里，因此该配件经过有效设计可在充电时兼作大型 Nest Hub，从而形成一种巧妙的补充。

谷歌表示，“Pixel 平板电脑与磁性扬声器底座配对，可让您的设备 24/7 全天候充满电，为平板电脑提供智能显示屏的最佳功能。Pixel 平板电脑旨在从家用显示器无缝过渡到您可以随身携带的娱乐设备 ―― 使其成为功能最齐全、可轻松适应您的平板电脑之一。”

而更多有关该平板的参数信息谷歌并没有做过多的说明，而是确认了这款设备将会支持第三方的触控笔，这也意味着用户不仅限于购买官方的触控笔，从而有了更多的选择。

但是从以往的经验来看，这款设备基本上也不会进入国内市场，毕竟谷歌服务早已远离国内用户。而对于搭载原生安卓系统的谷歌设备来说，谷歌服务式不可或缺，所以国内用户就算可以通过海淘的方式购买该平板， 也无法完整体验所有的功能。

目前谷歌并没有透露Pixel Tablet的具体发布时间，仅表示会在2023年推出这款设备。不知道这样一款定位生活的平板，能否在核心功能上做出改变，带来一些不一样的变化。