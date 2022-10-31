11月2日（周三）21：00 X Summit China 2022再度开启

FUJIFILM X Summit China 2022



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2022.11.2（周三） 21:00



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2022年是富士X卡口系统发布十周年，三支XF镜头伴随着X-Pro1共同推出，奠定了富士X系统的基础。

十年以来，富士X系统迅速发展壮大。至今已形成X-H、X-T、X-Pro、X-E、X-S以及X-A等各具特色的产品线齐头并进的局面。X卡口镜头群也由最早的三支拓展至如今的39支，焦段涵盖8mm-600mm，通过增倍镜可将望远端拓展至1200mm。更有MKX电影镜头，可满足高品质影视拍摄的特殊需求。这些配置使得富士X系统的使用场景十分广泛，不论何种题材、何种用途的影像创作，富士X系统都将提供有力的性能保障。

X-H2(S)双旗舰

在2022年9月的X Summit上，搭载4020万像素传感器的X-H2问世，至此，以高画质为特性的X-H2与以高速为特性的X-H2S形成双峰并峙的双旗舰阵列。

主要参数对照表

参数详情请至官网查询：

https://fujifilm-x.com/zh-cn/products/cameras/x-h2/specifications/

https://fujifilm-x.com/zh-cn/products/cameras/x-h2s/specifications/

外观上看这两款机型几乎完全一致，因为每个按钮、表盘、屏幕和插槽的位置都相同，性能上也有诸多相同之处，这里列举一些相对重要的：

机身设计和按键布局

全天候防护密封设计

电子取景器 (EVF)，分辨率576万像素，刷新率120fps

可变角度的LCD显示屏

五轴防抖系统

双卡槽：CFexpress Type B + UHS-II SD

内录10bit 4:2:2 视频，或通过 HDMI 和 Atomos/Blackmagic 录像机录制 12bit RAW

连接和端口(包括麦克风和耳机插孔，以及全尺寸 HDMI)

电池和配件(包括电池手柄、文件传输手柄和用于长时间视频录制的冷却风扇)

X Processor 5 图像处理引擎

不过在近似的表面之下，Fujifilm X-H2 与 X-H2S 内核差异其实很大，本质上还是两款侧重不同方向的机型：

X-H2 采用4020万高像素背照式CMOS，X-H2S采用2616万像素堆栈式高速CMOS;

X-H2 可以30fps拍摄8K;X-H2S的上限为6.2K;

X-H2 的动态范围超过13档，而不是 X-H2S 的14档以上(使用 F-Log 时);

X-H2 传感器上有333万个相位检测自动对焦点，而 X-H2S 为213万个;

X-H2 拥有20fps连拍速度，而 X-H2S 将此翻倍至40fps;

X-H2 的电子快门速度上限更高，为 1/180,000秒(在X-H2S上为 1/32,000秒)。这可用于让您在非常明亮的光线下(不使用 ND 滤镜)以超大光圈拍摄，或用于高速摄影(如果使用非常明亮的光源)

X-H2 最低感光度ISO125，X-H2S上则是ISO160;

X-H2上为 JPEG 和 HEIF 格式新增了 4:3/5:4 的画幅;

X-H2 新增 8K 30p 视频

4K 视频在 X-H2 上只能达到 60p，而不是 120p

X-H2 提供1.6亿像素的像素位移功能 - 结合20张连拍在后期创建更高分辨率图像

X-H2 添加了 AI 自动白平衡模式;

将这两款相机加以区别的简单方法是可以这样考虑：X-H2S作为速度旗舰，而X-H2则是专为高像素高画质而设计的。但正如名称中“H”的含义――混合相机，专为高性能视频和出色静态照片拍摄的用户而设计。

X-H2S 吸引了那些需要更快自动对焦的人――拍摄运动、飞机或野生动物的人。X-H2 更高的分辨率意味着它对商业、产品和风景拍摄者更具吸引力。

类单反“综合型选手” X-T4

X-T4凭借优异的综合实力，自发布以来便被视为“综合型选手”。

与以前的型号相比，X-T4 最大的升级点也许是防抖性能的提升。根据CIPA标准测试，这是一种新开发的防抖系统，比 X-H1所用的五轴防抖系统更小，更轻，更安静，并且能够提供6.5EV的防抖增益。

五轴防抖系统的加入可以帮助提高图像的清晰度，并可以拓展相机的安全快门阈值，让手持拍摄更有保障。

X-T4的自动追焦系统考虑了对象的颜色、形状以及距离信息，对焦效率相比前代有了显著提升。

X-T4 还继承了 X-Pro3的面部/眼睛检测自动对焦功能。它非常有效，可让用户通过移动操纵杆来覆盖人脸检测。此外还有一个“面部选择”选项，该选项供用户使用操纵杆在场景中的多个面孔之间进行选择，并且可以通过向内按下操纵杆来锁定。

此外，其全新设计的快门组件提供了快速的响应、舒适的手感和可靠的耐用性，有效寿命高达30万次。为了配合高性能的输出，X-T4还搭配了大容量电池 NP-W235，保障其续航能力。

X-T4保留了X-T3出色的视频录制功能，能够以高达60Mbps的速度捕获4K剪辑，最大比特率为400Mbps。专业摄影师可以将10bit F-Log 文件直接记录到SD卡中。

X-T4 在前代 X-T3提供120fps视频的基础上，进一步增加了FHD 240fps的10倍慢速视频模式。

视频模式在X-T4的一个拨盘上有自己的位置，并且相机在拍摄静止图像/视频时，分别呈现不同的菜单设置界面。您可以在两者之间任意切换，而不必每次都重新调整菜单。

另一个重大变化是机身背后的可翻转LCD触控显示屏，它具有更高的分辨率(162万像素)。

类旁轴无反 X-Pro3

X-Pro1的设计是突破性的，不仅因为其美丽的复古外观，还因为它们将与摄影者保持联系的所有摄影要素紧密联系在一起：快门速度、光圈、ISO，并且是以实体拨盘这种最简单直观的方式。X-Pro3带着颇具争议的隐藏式 LCD 显示屏出现时，又让我们重新回忆起不走寻常路的X-Pro。

这确实是一个很特别的设计。

设计者的本意是，希望大家更多地用到光电混合取景器来取景构图，通过这种观看方式让拍摄者能够更加沉浸于拍摄场景，沉浸于摄影本身，减少回放图片的频率，把图片挑选的工作放到后期去做，把精力集中于现场。

©Bjorn Moerman

因此，这是一款非常适合街头人文摄影的、适用于图片拍摄的无反相机。正如摄影师 Bjorn Moerman 所言：起初，很难做到不打开LCD检查图片。

但你需要去对抗这种冲动。

因为最终，当你适应了这种拍摄方式后，你会真正从中受益。

©Bjorn Moerman

X-Pro3 上的自定义设置现在允许将几乎所有相机设置保存为一组参数组合，并将其重命名。机身内最多可以存储7种这样的参数组合。

【操作步骤】

保存设置：菜单IQ――>编辑/保存自定义设置――>自定义1――>设定参数――>编辑自定义名――>保存当前设置。

调用设置：菜单 IQ――>选择自定义设置――>选择预设。

当你拍摄时，应该专注于取景，按快门。正如在胶片时代，虽然器材造成了诸多限制，但它让我们更接近于摄影本身。

更多的选择和操作，有时反而产生了更多干扰。那些我们欣赏的、崇拜的大师，并不在于他们如何擅长操作相机，而是在于通过相机，他们看到了怎样的世界。

紧凑小香机 X-S10

在它不大的机身内，不仅内置了全18种胶片模拟模式，还有五轴防抖系统、先进的对焦系统和图像处理引擎。诸多配置使得这款新机极具性价比。

X-S10 搭载第四代图像处理引擎 X-Processor 4，它的处理速度相比前代提高3倍，实现高画质的同时，拍摄间隔、快门时滞、连续拍摄、对焦等提高到新的高度。

对焦所需时间低至 0.02秒，瞬间响应，秒速抓拍。

此外，X-S10 还拥有人脸/眼部自动追焦功能。在拍摄人像时，相机对焦系统会牢牢锁定人物最关键的眼部，使其一直保持在景深范围内。

脸部识别追踪功能不仅是服务于静态图片的拍摄，而且在视频录制的过程中同样可用。

高速对焦系统再加上最高支持 30幅/秒的高速连拍系统，X-S10 让拍摄者不再惧怕瞬息万变的拍摄场景，火力全开，足以应对各种需要抓拍的拍摄任务。虽然拥有紧凑的机身，但 X-S10 在性能方面亦毫不妥协。

X-S10 可以在低至 -7EV 的弱光环境下正常对焦。

并且，在五轴防抖系统的加持下，弱光环境拍摄依然能够保障画质，避免因过低的快门速度而导致的画面不清晰的现象产生。

X-S10 的五轴防抖系统，相比于其它机型内置的IBIS防抖元件，体积减小了30%，重量减轻了约20%，但是搭配XF镜头群使用时，仍然能够提供出色的防抖性能，最高可实现6.0档防抖效果。

简而不凡 X-E4

X-E4 的设计风格与 X-E3 有极大的不同，它变得更加简洁明确，线条更加硬朗，更符合当下的审美趋势。

X-E3



X-E4

X-E4 的按键设计上也进行了简化。首先是AF/MF这一使用率不高的拨盘被隐藏，用户可在操作菜单中设置相应的功能。

X-E3



X-E4

相机背面的Q键被迁移至机身顶部，曝光锁定、对焦锁定键合二为一，甚至播放键也被移至次要位置。这一系列设计语言的改变，旨在引导用户更加投入地去取景、拍摄，减少回放，减少不必要参数的反复调整，让用户更加沉浸，体会摄影的乐趣。

X-E3 机身上原本些微凸起作为指柄的设计被取消，这使得 X-E4 的握持感与以往有很大不同。更倾向带指柄的握持感的朋友们也不必担心，因为 X-E4 用户也可选配原厂指柄或手柄，给用户留下了更多可选择空间。

X-E3 是富士X系统中最早搭载触控显示屏的相机，它搭载一块3.0英寸、长宽比3:2、约104万像素的触屏彩色LCD显示屏。

而 X-E4 的触控屏不仅像素数162万更有优势，观察取景更加精细，而且更重要的是这是一块可翻折LCD屏，自拍时可以观察到镜头中的自己，方便随时调整。

以低角度拍摄时，也不必再趴到地上，可以以一个舒适的姿势完成拍摄。翻折屏为拍摄者提供了极大的便利。

X-E4 搭载了2610万像素的 X-Trans CMOS 4，与X-T4一致。由于改进了电路构成和材料，在画质上 X-E4并不输于(第四代的)旗舰机型们。

除了画质之外，对焦性能也是评价相机性能的主要参数之一。X-E4 最快对焦速度可达0.02秒，几乎无迟滞。AF相位检测对焦点覆盖全部画面，无论中心还是画面边缘，均可提供快速、精准的自动对焦性能。

X-E4 还可在低至 -7EV 的弱光环境下实现自动对焦，且拥有人脸/眼部自动识别对焦系统，辅助肖像拍摄，可检测、捕获难以追踪识别的人脸正面、侧面等拍摄对象。

X-E4 的视频性能同样不容小觑。4K 30p 规格的视频最长可持续录制30分钟，且在 1080P 规格下，帧率最高可达240p，因此 X-E4 能拍摄10倍慢动作高清视频，效果更具戏剧性，甚至可用于影视创作。这也是 X-E4 在一众同价位相机中的突出优势所在。

XF镜头群支持 应对各类场景

应对不同人群、不同的拍摄需求，富士提供丰富多样的无反系列产品以及不断更新强化的XF镜头群。

富士X系统现已拥有39支可用镜头，焦段涵盖了8mm-600mm的宽广区间，通过增倍镜更可将望远端拓展至1200mm，应用场景广泛，不论何种题材、何种用途的影像创作，不论是生活记录、艺术创作、旅行采风还是商业拍摄，富士X系统均可提供充分的性能支持。

2022.11.2(周三) 21:00

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