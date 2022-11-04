华为HDC2022正式召开，健康功能满是惊喜，明年将发布HarmonyOS 4！

【天极网数码频道】今日下午，华为HDC开发者大会2022主题演讲正式召开，作为一年一度的华为盛会，此次大会除了公布鸿蒙生态的最新情况之外，也从开发者、鸿蒙开源等多个角度向用户介绍了鸿蒙最新的进展，也留给用户无限的遐想空间。

华为终端BG CEO余承东上台分享了近些年HarmonyOS的发展情况，余承东表示，HarmonyOS已经成为最具生命力的生态底座，目前搭载HarmonyOS的华为设备超过3.2亿，较去年同期增长113%。与此同时，搭载HarmonyOS的鸿蒙智联设备发货量也超过2.5亿，较去年同期增长212%。

自鸿蒙诞生以来，HarmonyOS带来很多的变革，在国内外均实现了鸿蒙生态发展新格局。如今鸿蒙生态开发者已经超过200万，鸿蒙智联伙伴超过2200，HMS Core开放25030个API，海外Top 3000应用集成率达80%，有着近4万款应用跟随乘着鸿蒙生态走向世界。

众所周知，华为HarmonyOS如今已经进入第四个年头，早在发布之初，华为就表示将会把HarmonyOS打造成面向全球开发者的开源系统，希望通过这种方式能够集所有开发者之长，来完善整个鸿蒙生态，从而带给用户更好的体验。

今年7月初，华为正式推出HarmonyOS 3，在前代的基础上升级了备受用户好评的超级卡片功能，推出卡片堆叠和卡片组合功能。并且推出六大全新功能，其中超级终端功能更是突破物理设备的限制，让鸿蒙生态化整为一，通过HarmonyOS 3去赋能更多的单一功能设备。

不仅如此，余承东还在会上宣布，AITO问界全系即将升级HarmonyOS 3，将于明年第一季度开始分批推送。同时余承东表示，基于鸿蒙生态智能座舱被用户评价为全球最好的智能座舱，没有之一。足以看出如今鸿蒙生态早已突破设备局限性，开始朝着更大领域发展。

余承东介绍，AITO问界系列汽车升级HarmonyOS 3后，智能座舱也将实现更多全新功能，例如原子化服务、智能AI等。用户可以无需安装App，以类似轻应用的方式直接打开相应服务，或是通过卡片进入相应服务，省去繁琐的安装过程。

不过在这一届华为HDC大会上，要说最令用户期待的，还是华为在健康领域的最新成就。华为这次特别针对睡眠健康、呼吸健康以及女性健康等三大健康领域向用户分享了一系列最新研究成果，这也是目前不少手机厂商都在关注的领域。

随着近些年来不少用户健康问题频发，越来越多硬件厂商瞅准健康市场，推出众多健康设备，但这之中能够提供完善体验的设备却寥寥无几。华为在面对如今日益严峻的睡眠问题时，在TruSeen™生命体征检测技术的基础上，全新升级了TruSleep™3.0睡眠监测技术。

这项技术以用户的体动为核心，可以更加精准地监控用户身体状况，构建多模态融合算法模型，让整体睡眠测算法准确性综合提升10%。除去睡眠之外，这项技术还适用于更多场景，基于体动以及生理特征，构建出微动场景睡眠监测模型，并且支持民航场景监测，可以给用户提供更多场景的疲劳评估。

而在呼吸领域，华为同样不遗余力，加入到由301医院、北京大学第一医院联合发起的肺功能评估和慢阻肺研究当中。基于华为手表检测到的 HRV、呼吸率、血氧、异常咳嗽音等生理参数，进行肺功能评估，并且实现慢阻肺风险筛查。

此举可以让消费者在未来使用华为健康设备时能够做到一键测量肺功能的多项指标，并且结合数据进行肺功能评估，识别慢阻肺风险和肺部感染风险，可以进行风险分级管理以及提供专业性的闭环服务。

女性健康领域华为也选择加入由复旦大学附属妇产科医院发起的针对女性生理健康所展开的研究项目，并且验证了许多极有价值的数据，能够有效提升女性健康方面的检测准确性，也让女性在健康智能穿戴领域有了更多选择。

可以说华为这次基于鸿蒙生态进行了全方面的探索，也正是有着华为这样敢于投入，敢于付出的科技公司存在，才让数字健康这个看似未来的词汇距离用户如此之近。在专业性方面，华为同样付出全力，积极加入到各个权威医疗机构的具体研究项目中，旨在结合数字更好地为用户提供健康层面的支持。

如果说HarmonyOS是当初华为在极境之中播下的种子，那么如今盛放的鸿蒙生态就是华为呵护多年的成果。尤其是华为在健康领域方面的探索，确实让人意外至极，却又意料之中。如今国内这么多手机厂商中，只有华为做到了多面开花，在各个领域都竭尽全力，从用户角度出发，保障用户的使用体验。而华为健康，则是众多华为研究中，最值得用户去支持的一项。

不过对于大多数用户来说，这次大会最期待的还是HarmonyOS 4的发布时间，毕竟去年的华为HDC大会上华为就发布了HarmonyOS 3.0开发者预览版。华为终端BG首席运营官也在会上公布了HarmonyOS 4的发布时间，将于明年正式发布，可惜却没有给出具体时间。

此外，华为还表示目前正在和支付宝探索基于HarmonyOS原子化服务的更多可能，支付宝即将接入鸿蒙生态。用户可以一步直达支付宝生活缴费的原子化服务卡片，同时直接完成在线支付。未来还会上线医保查询、公积金查询等更多智能卡片。

如今鸿蒙生态即将迈入第四年，经过这几年的发展，随着开发者与合作伙伴不断加入，整个鸿蒙生态日益壮大。更流畅的交互、更统一的体验、更全面的功能，鸿蒙一点点进化，从当初被质疑到如今获得越来越多用户的认可，或许从此刻开始，鸿蒙注定会改变未来用户的生活方式。