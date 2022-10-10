RTX 4090偷跑数据曝光，厂商推荐使用1200W标准电源！

作者：骷

【天极网数码频道】在英伟达正式解禁RTX 40系显卡之前，就有不少传言称这次RTX 4090在性能获得巨大提升的同时，功耗也达到了前所未有的高度。不久前英伟达正式推出了RTX 40系显卡，并且在10月12日发售，而最近已经有用户偷跑了RTX 4090并且放出了相关数据。

近日，B站UP主放出了两张英伟达RTX 4090的烤机图。从放出的图片中可以看出，这款显卡的核心频率高达3000Mhz，而最大功耗更是接近650W，性能方面看起来十分令人期待。

但实际上，RTX 4090的官方数据默认TDP为450W，可见这次放出数据的UP应该是进行了极限测试。与此同时，有一些 AIB 厂商对于 RTX 4090 给出的标准电源建议只需 850W 即可，但相当多的 AIB 厂商将 1000W 列为推荐的电源功率，还有一些厂商的推荐标准甚至达到了惊人的 1200W。

1200W有多夸张呢？举个例子，当初的卡皇980Ti的峰值功耗才250W左右。这就意味着厂商推荐的电源功耗相当于四路980Ti显卡的功耗，还是十分吓人的。

这还只是英伟达的公版显卡，而第三方显卡厂商的非公版显卡通常会做到更高的功耗和频率，以此来和公版显卡拉开差距。这样一来，非公版的RTX 4090功耗将会远远超过500W，这也就意味着用户需要准备更高功率的电源。

加上这次英特尔和AMD全新处理器的TDP也有着不同程度的增加，所以一些厂商建议的1200W电源并非是夸大其词，或许将成为高端游戏玩家的必备电源功率了。在一些极端情况下，或许整机功耗还会更高，所以对用户的电源以及散热会提出巨大的挑战。

RTX4090搭载 AD102-300 GPU，启用 16384 个 CUDA 内核，比 RTX 3090 Ti 多出 52%，但性能提升幅度却更大。GPU 频率高达 2520 MHz，搭载 24GB 21 Gbps GDDR6X 显存，达到 1 TB / s 的带宽，450W 默认 TGP，最大可配置 TGP 为 660W。在台积电 4N 工艺加持下，加速频率超过了 2.5GHz，比上代的三星 8nm 工艺有大幅提升。

根据之前的跑分信息，RTX4090显卡在 3DMark中获得了 20192 分的超高跑分，而此前有关 RTX 4090 的跑分分数为 19000分。相较前代，这款RTX 4090 的显卡比 RTX 3090 Ti 快 78%，比前代RTX 3090 快 90%。爆料人还透露了这款 GPU 频率和温度数据，其 GPU 达到了 3015 MHz 频率，GPU 温度在 55 度左右。

在设计新一代RTX 40系列Founders Edition显卡时，英伟达进一步优化了“双轴流”系统，将风扇大小和鳍片体积增大了10%，并升级到23相电源。这不仅有助于降低内存温度，也使更强劲的新Ada GPU能够在通风良好的外壳内稳定地运行，为游戏玩家超频提升游戏体验提供了充足的空间。

可以看出，英伟达用功耗才换来了RTX 4090如此强劲的性能，同时为了抵消功耗增加带来的额外发热，英伟达进一步优化了散热系统。如此一来，各大第三方厂商在散热方面要下非常大的功夫，才能压住这个性能巨兽。

目前RTX 4090即将迎来开售，12999元起售的价格注定了这款显卡并不会针对普通用户，英伟达也是破天荒地赋予了其专业领域的性能。所以对于不少玩家来说，这样的怪兽看看就好，毕竟要是上这样一块显卡，不仅散热和电源方面要换新，要想发挥其全部实力，处理器主板都要进行更新，整体成本会非常高。