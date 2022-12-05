苹果头显设备或推迟上市，年出货量低于预期

【天极网数码频道】随着有关苹果即将推出头显设备的消息甚嚣尘上，不少业内人士开始放出更多消息。最近天风国际的分析师郭明Z也表达了自己的看法，其认为苹果混合头显设备将会推迟到明年下半年才会正式了量产出货，而主要问题就是软件生态。

不过郭明Z没有透露的具体的问题，根据此前爆料，这款混合头显设备除了拥有自己的系统之外，这款苹果头显设备还将拥有专属的App Store，用来下载专属应用程序。其拥有与微软HoloLens一样的特性，可以兼顾增强现实和虚拟现实。而且苹果将许多本地软件都重新设计，以符合VR/AR的操作逻辑，同时会推出对应的应用软件设计规范。

并且这款设备运行以“xrOS”命名的系统，这也是原计划中命名为“RealityOS”或“rOS”的系统版本。最重要的是，有人发现一家名为Deep Dive LLC的空壳公司已经在多个国家注册了“xrOS”的商标，而苹果就经常使用空壳公司为上未上市的产品秘密注册商标，似乎也印证了这款产品存在的真实性。

此外“xrOS”中的xr指的是拓展显示，包含VR/AR/MR等虚拟现实技术，并非是像iPhone XR一样的型号后缀。郭明Z认为，这款头显将是一款小众的奢侈品，价格方面会比较高。用户其实心中也有预感，毕竟作为可以颠覆行业的苹果，在设备上的定价通常不会太便宜，尤其是这个市场的产品价格本身就不低的前提下。

要知道微软HoloLens的产品售价就要好几万人民币，苹果推出的价格基本上不会与亲民搭边。因此，郭明Z称明年苹果的这款设备销量将少于50万台，低于其他分析师达成共识的80万台到120万台的区间。其透露，苹果出货延迟可能造成供应商现金流上的痛苦，头显被认为是 "光学行业的下一个关键增长动力"。包括Largan、Genius、Cowell、Primax和其他被认为在头显供应链中的供应商都可能会因为延迟的 "短期市场情绪" 而受到业绩伤害。

一直以来，混合现实市场的发展都不容乐观，产品吃灰率极高，不少用户都在期待苹果能够推出一款划时代的产品来改变现状。但十几年过去，苹果似乎一直没有太大动作。不过这期间苹果并没有闲着，苹果在iPhone上推出过AR Maps、Object Capture、RealityKit 2等AR新功能，用户也可以通过苹果官网的文件以AR形式来感受iPhone的全方位展示。这些都是苹果在AR领域的一些试水，同样表明苹果其实一直参与其中，只是产品尚未成熟之前不会推向市场。

苹果潜伏多年，一直在等待一个能让混合现实设备大展拳脚的机会，让VR/AR不仅仅只是游戏的另一种呈现方式。苹果想做的，一直都是用混合现实设备，实现人类科技再越阶，从苹果这几年在iPhone上近乎停滞创新性能够看出，苹果或许已经将宝押在了另一颗科技树上，而最有可能左右未来人类的设备，似乎就只剩下混合现实设备。

面对如此密集的爆料以及有关产品的具体信息，有理由相信苹果明年或许真的会为用户带来这款混合头显设备，至于能不能改变用户对于头显设备的看法，不少人认为苹果失去了创新能力。但依然有不少人看好苹果，认为如果有公司足以颠覆某一技术领域，那么极大概率是拥有无限可能的苹果，毕竟这些年来看似摆烂的苹果不仅推出了M系列芯片，也带来了例如Apple Watch Ultra这类优秀的产品。所以苹果头显，依然让人十分期待。