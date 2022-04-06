尼康发布兼容Z卡口的长焦定焦镜头 尼克尔 Z 800mm f/6.3 VR S

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【天极网数码频道】手持镜头或使用独脚架可实现野生鸟类等远距离野生动物的动态拍摄

尼康公司宣布推出一款长焦定焦镜头尼克尔 Z 800mm f/6.3 VR S，与采用尼康Z卡口系统的全画幅/FX格式微单数码相机兼容。该镜头的开发于2021年12月14日发布。

尼克尔 Z 800mm f/6.3 VR S在尼克尔Z卡口镜头中焦距可达800mm，是尼克尔 Z 系列中采用菲涅尔相位(PF)镜片的镜头，与AF-S 尼克尔 800mm f/5.6E FL ED VR 相比，重量减轻了约48%，长度缩小了约16%。它不仅能手持或使用独脚架拍摄，还能让用户以相对较轻便的装备拍摄野生鸟类和山区野生动物，减轻长时间拍摄和携带的负担。

尼克尔 Z 800mm f/6.3 VR S属于追求高级光学性能的S-型*镜头系列。除了菲涅尔相位(PF)镜片外，还采用低色散(ED)玻璃和蓝光高折射(SR)镜片，能有效补偿色差，减少渗色，连远距离野鸟的精细羽毛也能准确渲染。纳米结晶涂层的采用以及对菲涅尔相位(PF)镜片的形状和位置的优化也有助于明显减少鬼影和眩光，获得更清晰的影像。此外，由于尼克尔 Z 800mm f/6.3 VR S的重心更靠近相机一侧，因此适合拍摄飞机等移动物体，即使在摇摄过程中转动镜头，也不用太在意镜头的重量。凭借良好的可操作性和优异的渲染性能，该镜头支持从高级发烧友到专业摄影师等众多用户可靠地使用。

尼康将在满足用户需求的同时，继续追求光学性能的新维度，旨在进一步扩大影像表现的可能性，为影像文化的发展做出贡献。

* S-型是尼克尔Z卡口镜头，具有优异的光学性能，遵循高标准的设计原则和质量控制。

© Edin Whitehead

主要功能特点

・ 通过Z增距镜TC-1.4x可将焦距扩展至相当于1,120mm，通过Z增距镜TC-2.0x可扩展至相当于1,600mm，同时保持高分辨率*1。

・ 通过将相机的图像区域设置为[DX (24x16)] 格式，可以在不使用增距镜的情况下将焦距扩展至相当于1,200mm。

・ 内置光学减震功能，可提供相当于快门速度提升约5档*2的抖动补偿效果。与尼康Z 9搭配使用时，可通过激活同步VR减震实现约5.5档的效果。

・ 采用步进马达，提供高速准确的自动对焦和安静的操作声音。

・ 具有良好的可靠性和坚固性，并且采用氟涂层实现防污性能。

・ 镜身涂有大面积的防滑橡胶涂层，使握持更舒适。

・ 采用4个L-Fn2 按钮和1个L-Fn按钮，可分配多种功能，满足不同用户的喜好。

・ 随镜头提供的遮光罩采用改进的锁定装置，在大直径镜头上也可以单手装卸。

・ 采用记忆调用功能*3，通过按下分配了功能的按钮可立即调用预先存储的焦点位置。

・ 采用兼顾视频录制的设计，包括提供对焦呼吸补偿功能，可有效减少调整焦点时的视角变化，提供稳定的曝光。

*1 根据被摄体、亮度和对焦位置的不同，自动对焦(AF)性能可能会下降，导致对焦缓慢或对焦点闪烁。

*2 根据日本国际相机影像器材工业协会(CIPA)标准。当安装到配备全画幅/FX格式传感器的相机，相机的减震(VR)功能设置为“标准”时，可实现该值。

*3 产品发布时，与此功能兼容的相机有 Z 9、Z 7Ⅱ 和 Z 6Ⅱ。使用该功能时，需要将相机固件更新到最新版本。对于其他机型，将通过今后的固件更新支持此功能。

市场参考价格：

尼克尔 Z 800mm f/6.3 VR S：RMB 44,499元

开始销售日期：

2022年5月中