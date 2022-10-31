史上最大iPad？消息称苹果将于明年发布16英寸iPad！

【天极网数码频道】近日，有外媒报道称，苹果正在开发一款更大的iPad 16英寸，预计将在2023年第四季度发布。这将是有史以来最大的iPad型号，超过iPad Pro 12.9英寸。

报道还称：“16英寸的iPad可能会面向创意专业人士，如喜欢大屏幕的图形艺术家和设计师。目前没有提供关于这款未来设备的更多细节，它的屏幕尺寸与16英寸MacBook Pro相同，为用户提供了大得多的工作画布。”

今年早些时候，显示器行业分析师就声称，苹果在开发一款更大的14英寸iPad Pro，采用Mini LED显示屏。考虑到这两个传言，苹果有可能计划在明年发布14英寸和16英寸的iPad Pro型号，这将对应14英寸和16英寸的MacBook Pro。

前不久苹果上架了搭载M2芯片的全新iPad Pro，不过由于升级幅度过小以及涨价等原因，在首发当日就迎来了破发。这一次全新iPad Pro最大的变化就是采用了M2芯片，这颗芯片已经搭载在苹果今年发布的全新Mac上，性能十分强劲。在Mac上的M2采用了两种不同的规格，分别为8核心GPU版本以及10核心GPU版本。

相比M1的8核心GPU，M2的8核心版本性能提升了10%，10核心版本则是提升了35%。M2的整体能耗相比M1并没有提升，同样由同样4颗高性能核心和4颗高能效核心组成，但是M2的性能同比提升了18%。

新款iPad Pro上搭载的M2芯片则是采用了满血的10核心GPU版本，两个不同尺寸的芯片规格保持一致。这也意味着新一代iPad Pro的性能在理论上和最近的Mac高配版本保持一致，在生产力方面将无需担心性能瓶颈。

苹果iPad Pro 12.9英寸版搭载Liquid视网膜XDR显示屏，采用12.9英寸mini-LED背光多点触控显示屏，2732 x 2048像素分辨率，264 ppi，全屏下XDR亮度最大1000尼特，而HDR内容下的峰值亮度达到了1600尼特。

不过iPad Pro 11英寸版本虽然同样搭载了Liquid视网膜屏幕，但并不是XDR规格，并不是mini-LED背光多点触控显示屏，这也与此前爆料的信息有所出入。此前不少媒体都认为，这次苹果会在iPad Pro上一视同仁，除了屏幕尺寸的差距外，将不会有其他差异。

这次的iPad Pro还支持最新的Apple Pencil(第二代)悬停功能，当用户手握Apple Pencil距离屏幕12毫米时，iPad Pro就会检测到，并且会在屏幕上出现笔触，让用户可以提前预览。这样的功能也更加人性化，在体验上会更丰富。

在配置以及体验方面升级有限的情况下，苹果想要重新带动消费者更换全新iPad Pro最好的方式还是推出更大屏幕的版本。所以16英寸的iPad其实并非没有可能，从此前那么多的传言中也能窥见一二，如果明年苹果推出16英寸版本的iPad，必定会赋予其更加具体的应用场景，否则单靠屏幕大确实难以吸引用户。