哈苏推出一亿像素中画幅旗舰相机 X2D 100C

Yesky数码影像频道

【天极网数码频道】(瑞典哥德堡，2022年9月7日)高端中画幅相机技术领导者哈苏 Hasselblad ，正式推出全新一代中画幅无反数码相机 X2D 100C。全新的 X2D 100C 汇聚一系列影像技术革新，搭载了 1 亿像素背照式中画幅传感器，配合独有的HNCS 哈苏自然色彩解决方案，成片效果惊艳加倍。同时，X2D 100C 在对焦、防抖、响应速度等性能方面亦实现了飞跃提升。

1941年，哈苏品牌成立，一代传奇，由此开启。无数次的快门中，哈苏记录着动人故事，也见证着时代的发展。1969年，哈苏相机随登月舱登上月球，拍下人类首次登月的壮举，以珍贵影像郑重书写人类的历史;3年后，哈苏为地球拍下了首张证件照――《蓝色弹珠》，这也是人类赖以生存的家园首次得到清晰的呈现。

成立至今81年，任光影流转、世纪交接，哈苏始终走在卓越影像的探索旅途中，将对影像的热爱诠释到极致。从创始人维克多・哈苏先生的一句「不，但我能做一台更好的」开始，哈苏就以极致的影像质量、精湛的北欧设计与独具匠心的制造工艺，不断拓展影像叙事的边界，激发更多摄影师璀璨的灵感，进而滋养出无尽的传世经典。

经典与不朽，总与真实紧密相连，哈苏更是聚焦摄影的本质，独有的HNCS 哈苏自然色彩解决方案，就以还原人眼的色彩呈现、纤毫毕现的细节表达，讲述照片背后最蓬勃的生命力，用本真的影像能传递最真切的情感。

步入数码影像时代的哈苏，在2016年发布了全球首款中画幅无反数码相机X1D-50c，650g轻巧机身搭配5000万像素强大性能，轰动业界。现如今，哈苏凝心聚力，为摄影师、艺术家们带来中画幅无反数码相机的新一代旗舰X2D 100C，再一次将中画幅相机系统的品质、科技实力和摄影美学，提升至新的高度。

沿袭哈苏八十二载匠心传承以及深植于品牌的光影基因，X2D 100C 内外兼修，带来超乎想象的创作体验，于细腻的光影变幻间，诠释无限灵感巧思。凭借1 亿像素背照式中画幅传感器，低至 64的原生 ISO 感光度，以及哈苏独有的 HNCS 哈苏自然色彩解决方案的鼎力加持，X2D 100C忠实记录人眼所见，用最真实自然的色彩，追求极致的摄影，任光影流动，都能呈现大师级影像。此外，X2D 100C延续了 X 系列的北欧极简设计，机身上下盖由整块航空高强度铝合金切割成型，升级打磨手柄的纹路与材质，保障摄影师长期握持的最佳手感。以纯粹匠心，带来先进影像技术和卓越影像风格的完美融合。

X2D 100C 更流淌创新的血液，以极高的性能表现，演绎中画幅新经典。X2D 100C 优化了传感器、芯片、算法、镜头等模块，相位对焦区域多达294 个，进一步提高对焦速度和精准度。紧凑小巧的中画幅机身防抖方案可实现 5 轴 7 档的防抖效果，满足 1 亿像素中画幅传感器对防抖的严苛要求，有效保证手持拍摄成功率。在操作体验方面，X2D 100C新增 1.08 英寸彩色肩屏，方便实时预览相机状态和拍摄参数。3.6 英寸可翻转触控屏，满足多角度拍摄所需。

X2D 100C首创中画幅机身中内置高速读写 1TB SSD 固态硬盘，无需插入存储卡，也能获得高速大容量的存储体验。X2D 100C 也具备 CFexpress Type B 卡槽，以提供额外的存储空间。

X2D 100C 主要功能及特点：

l 1 亿像素 44×33 中画幅背照式 CMOS，原生 ISO 感光度低至 64

l 哈苏自然色彩解决方案HNCS

l 16 位色彩深度

l 15 级动态范围

l PDAF相位对焦，294 个有效相位对焦区域

l 5 轴 7 挡 IBIS 机身防抖

l 内置 1TB SSD

l CFexpress Type B 卡槽

l 3.6 英寸 236 万点屏幕，可翻转设计，支持全触屏

l 576 万点分辨率电子取景器，1.0 放大倍率

l USB-C 3.1 Gen 2(10Gbps)，支持 PD 3.0 快充(30W)

XCD 系列镜头，全新亮相

新一代 XCD 镜头包括 XCD 2,5/55V、XCD 2,5/38V、XCD 2,5/90V ，在保持哈苏一流光学素质的同时，更加小型轻量化。对焦模块全面革新，支持更高速精准的自动对焦;更紧凑小巧的镜间快门结构，支持最快1/4000秒的快门闪光同步。新一代 XCD 镜头支持全手动对焦功能，通过前后推拉对焦环，即可自由切换自动/手动对焦模式;直观的刻度标识，让对焦距离和景深范围一目了然;摄影师还可根据个人操作习惯，为自定义控制环设定功能。

发售信息

哈苏 X2D 100C 中国大陆地区官方含税零售价为54900元，9月7日起将在中国大陆地区开启一周预售。新一代 XCD 镜头 XCD 2,5/55V 和XCD 2,5/38V均售价24900元，即日起正式开放购买;XCD 2,5/90V 售价28900元，将开启预售，详细情况请留意后续官方信息。

关于哈苏

哈苏源于瑞典，享誉世界。自 1941 年以来，哈苏致力于打造每个时代最好的中画幅相机，并启发了无数摄影师创作出传世经典，也被用于记录许多历史性时刻，其中包括人类首次登月。凭借极致的影像质量、精湛的北欧设计与独具匠心的制造工艺，哈苏不断地拓展影像叙事的边界，赋予用户创作卓越影像的能力与灵感，将行业领先的影像技术和独一无二的摄影理念，传递给更多追求极致的创作者。

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