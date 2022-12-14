索尼PS VR2开放全面预购，港版4580港币起，明年2月底上市！

【天极网数码频道】备受用户关注的索尼PS VR2早前已经在11月16日开启预购，不过那一次预购仅仅面向特定用户，并没有对所有用户开放。如今索尼正式宣布开放全面预购，用户可以直接下单。

索尼于11月2日晚上正式宣布将于2023年2月22日推出PlayStation VR2，在PS5上市两年后，这款VR产品总算姗姗来迟。作为索尼在次世代主机上推出的VR配件，这一代PS VR2几乎承载了所有玩家和游戏开发商的期待，毕竟VR自诞生以来就和游戏深度绑定，可知名VR游戏却并没有因此而井喷。回顾上一款在世界范围内获得好评的VR游戏，还是V社在2020年推出的《半衰期：Alyx》。

索尼PS VR2官方建议零售价为549.99美元或4580港币，折合人民币约4004元或4246元，PS VR2控制器充电底座的建议零售价为398港币，折合人民币约369元。作为一款VR设备，其售价甚至高于PS5的整机售价，PS5刚发售时光驱版的建议零售价仅为3899元。

对于VR设备而言，4000多元的售价其实并不算高，比如知名的HTC Vive Pro价格就来到了6000+。可是这样一款主要针对游戏领域的VR设备，如果没点真本事或许还真不吃下这么庞大的游戏用户群体。

为了凸显PS VR2次世代的属性，索尼“贴心”地取消了这款设备向下兼容的能力，这就意味着玩家无法通过PS VR2来游玩上个世代的PS VR游戏。如果客观评价，很难评判索尼如此决绝的做法是否正确，毕竟索尼想在PS VR2上呈现更加次世代的游戏效果无可厚非。

但站在用户的角度来看，这样的做法无疑是得罪游戏玩家的，不兼容上代VR游戏等于扼杀了玩家继续享受它们的权利，玩家必须拥有PS VR一代和二代才能完整体验PS平台上的所有VR游戏。对于开发者而言，因为PS VR2的设计是为了提供真正的次世代VR体验，且拥有更多先进的功能，支持触觉反馈和自适应触发器等，所以想要开发全新PS VR游戏就需要使用与前代截然不同的开发方式。

PS VR2采用OLED屏幕，提供单眼2000×2040 的分辨率以及90hz/120hz的刷新率，将支持4K HDR和110°广视角，还有中心渲染技术。此外还搭载六轴运动传感系统，包括一个三轴陀螺仪以及一个三轴加速度计，还有一个红外传感器。同时配备四颗摄像头用于耳机以及控制器，而红外追踪摄像头将用于眼部追踪，可能会带来眼球控制功能。

并且在游戏之外，PS VR2还支持VR影院，可以在虚拟环境中以360度观看VR游戏内容或是影片，支持4000×2040 的 HDR 影片格式(单眼 2000×2040)，帧率为 90Hz / 120Hz或是1920x1080 24Hz / 60Hz / 120Hz HDR。

同时，只要将PS5的配件摄像头与主机连接，再用PS VR2进行游戏，就可以将游戏内容进行合并直播，大大减少了玩家的直播成本。PS VR2支持自定义游玩空间，可以通过PS VR2的空间摄像头来扫描房间，并且根据玩家的喜好来划分自定义游玩空间，在有玩过程中一旦接近划分区域的边界，VR眼镜就会发出警告。

而索尼之所以这么晚才推出PS VR2，主要原因还是生态内容没有得到完善。这也是目前绝大多数VR产品所面临的困境，尤其PS VR2不兼容前代游戏，使得这款产品在内容方面将会极其匮乏。如果在内容完善之前匆忙上市，将会招致玩家非议，导致即使后续内容跟上，前期的口碑问题也会影响后期销售，这是索尼不愿看到的。