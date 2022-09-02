传的沸沸扬扬的苹果MR设备，能够打入普通用户群体吗？

作者：骷

【天极网数码频道】有关苹果将要推出AR/MR头显设备的说法由来已久，也有不少人认为苹果可能会在今年年内正式推出这款自Apple Watch以来最重要的苹果产品。

早在今年六月份的WWDC2002上，就有不少人发现了苹果头显设备的端倪。在iOS 16系统中，苹果更新了全新的锁屏技术。当用户使用人像作为锁屏时，锁屏上的时间会自动隐藏遮挡人像的部分，看起来就像藏在了人像下面，这是苹果在AI技术方面的实际应用。

那这跟苹果头显有什么关系？包括在iOS 16发布会上提到的长按抠图功能，以及视频文本识别功能。将上述技术结合起来分别就是前后景识别、AI抠图以及实时文本识别，这一系列的技术不正是AR领域需要的吗？

所以从这些技术点上来看，苹果在头显领域显然是布局已久了，但是时下阻挠苹果发布这些产品最主要的原因还是因为没有内容去承接这一技术，苹果大可以直接发布一个AR硬件，用户满心欢喜将设备买回家却发现缺乏生态和内容，这是苹果所不愿意看到的。苹果热衷于将所有设备都带进苹果这个大生态，如果当下还做不到，那苹果宁愿晚点发布这个产品。

库克在接受采访时被问到关于AR方面的问题，库克说道：你可能知道，我对AR感到非常兴奋。对于包括AR在内的任何技术来说，关键都是要把人性放在核心的位置。库克还提到了苹果在AR领域的一些工作，主要还是iPhone和iPad上的AR应用，后面他又补充道：但我认为，对于这项技术的发展，我们仍处于非常早期的阶段。我对我们在这个领域看到的机会感到激动不已，请继续关注我们，你将看到我们能提供什么。

有苹果供应链人士透露，客户首款头戴设备已经于 6 月底已经完成 Pre-EVT (工程验证前置)，即将进入 EVT 阶段，若以 2 阶段 EVT 来推测，新品有望在年底投入量产，最快可能会在 2023 年第一季度亮相。目前上、下游供应链已经经过小量出货以及验证，陆续进入设计验证测试、展开整机验证的重点阶段。

此外也有苹果AR指尖追踪设备专利遭到曝光，专利显示苹果正在研究可穿戴的手套输入设备，以简化与AR(增强现实)和VR(虚拟现实)的交互。这种手套输入设备可用于手势控制，并可能在某些情况下提供触觉反馈。据悉，苹果的这种设计主要用于VR和AR环境。

看似苹果已经万事俱备，只欠东风了，那么这股东风要到了吗？从目前来看，可能为时尚早。一旦苹果推出这款产品，将会与Facebook 母公司 Meta 展开直接竞争，而Meta 首席执行官扎克伯格想要把公司打造成元宇宙领域的头部企业，为此已经投入几百亿美元，还在去年十月份改了公司名字。

自从元宇宙这个概念进入人们的视野，不少人就将VR、AR以及MR等同于元宇宙了，但粗略的来看，这样并太大的问题。但是最主要的问题是，想要一款产品正式落地并且打入主要市场，最重要的就是市场有这个需求，需求促进销量。可是有机构做过调查，发现在全球范围内，少有消费者完全理解元宇宙的概念。在对 24712 名成年人进行的调查显示，只有 23% 的美国成年人熟悉元宇宙，德国的这一比例降至 14%。

这也导致这样一款设备，除去游戏之外，在普通用户心里似乎就毫无用处了，没有人知道它究竟有什么用，所以不少人一开始还是会处于观望的状态。在一众设备厂商没有证明产品价值之前，这一设备领域还相对只是一个小众市场，即使是强如苹果也不意外。

用户的迷茫是阻挡厂商推广这一技术最大的阻碍，元宇宙的概念是在过于宽泛，甚至如今都没有多少公司可以将其完全体现出来，更多的还只是处于一个概念状态。这对不少用户来说是难以信任的，毕竟谁也说不准未来的元宇宙究竟是个什么样。

如果苹果想要解决这一问题，最好的方式还是先将这些设备投入企业市场。企业员工可以用这款设备来完成内部的通讯，或直接调取相关的工作信息和工作手册，省去了翻阅资料的麻烦。也可以实现新员工在远程通讯时，让老员工手把手指导其完成硬件方面的组装工作。

对于企业用户来说，他们的需求或许更能撑起这一市场。当这一设备在企业市场实现软着陆后，才能开始慢慢铺开到消费者市场，经过企业市场检验后，相关的应用场景也会更加成熟，这时候普通用户会更加易于接受。

但最重要的是，苹果的头显设备必须带来独一无二且不可替代的全新应用场景，如果只是拿来看看视频，那么用户为什么不选择家里更加清楚的电视机呢？所以想要改变消费者的观念以及改善目前头显设备的技术，都需要相当长一段时间。

保守来看，苹果不大可能在今年推出头显设备，在内容领域足以撑起这一设备之前，苹果不会轻举妄动。不过苹果还是极有可能在明年为企业客户推出这款产品，先丰富产品的应用场景，再开拓全新的市场，这样更符合苹果一贯的稳重策略。