华为首款鸿蒙家庭存储官宣，用户真的需要它吗？

作者：骷

【天极网数码频道】近日，华为正式公布了旗下即将发布的又一款全新产品。据悉，华为 Mate 50 系列及全场景新品秋季发布会将于 9 月 6 日举行，主题是“破晓而出，巅峰相见”。除了华为 Mate 50 系列之外，就是这款定位家庭存储的新产品。

华为终端表示，华为家庭存储将于9月6日一并发布，这款产品是首款搭载HarmonyOS 的家庭数据中心。从宣传海报中可以看出，华为家庭存储应该是一款家庭私有存储设备，独立于云盘之外。从整体外观来看，华为家庭存储才用了黑色的外观，整体更富科技感，相较同一产品的群晖Nas更具有未来感。

这款产品整机采用矩形设计，类似电脑主机。从华为目前已经打通的全场景设备来看，这款产品的目的肯定不止于解决存储这一个用户痛点，而是会从协同以及共享层面下手，例如机身正前方贴有的NFC标签，就可能让用户只需用移动终端轻触这个标签就能完成数据传输，省去繁琐的设置。

其实随着网盘的成本的上涨，不少企业对于网盘的盈利点失去信心，这也导致不少网盘企业暴死，网盘领域迎来大洗牌，目前存活下来的要么是背靠大公司例如百度云盘，阿里云盘等，要么是倚靠自身优质服务让用户心甘情愿掏钱付费做到了商业平衡例如115网盘等。

移动互联网浪潮的袭来，让用户不仅在数据存储方面的需求量变大，在影视方面的需求也前所未有的上涨。相比十几年前可能720P就足够观看的视频来说，用户如今更加青睐于4K分辨率的视频，有追求一些的用户更是追求蓝光原盘HDR等高清画质的视频资源，这类资源往往一部电影就高达五六十G，对不少用户的物理存储提出了巨大的考验。

而且受限于国内的政策，不少国外的影视剧在国内无法直接观看，此时用户最理想的方式就是下载至本地或是储存到云盘。但是庞大的文件体积对不少用户来说是难以接受的，而放到云盘里随着国内版权的完善，不少资源会面临“失去下落”的风险。这就让用户很是恼火，也就让不少人面临着“我的文件不是我的”这样的困境。

同时随着移动终端影像系统的进步，不少照片或是视频的体积有了一个空前的暴涨，不少照片动辄十几兆， 一个一分钟的视频就高达几个G，如今用户在存储方面的需求早已不可同日而语。而手机选择更大的容量就意味着更高的价格，并且随着设备的迭代，存储内容的转移也成了一个极大的问题。放进云盘又要面临泄露的问题，这让用户在享受移动互联网所带来的全新体验的同时又面临一个进退两难的境地。

有没有什么办法可以解决呢？Nas，这样一款本来面向企业的本地存储设备开始进入普通用户的视野。Nas全称Network Attached Storage，翻译为中文就是网络附属存储。简单的说就是连接在网络上，具备资料存储功能的设备，因此也叫作“网络存储服务器”。它通常为个人或企业单独使用而构建，部署在个人或企业内部防火墙内，对数据的安全性，能有效的把控，也被称为私有云服务器。

因为其物理隔绝的特点，只要不开放远程端口，就没有人可以访问内部的文件。Nas作为私有云盘，可以让用户在里面放任何文件，并且可以通过局域网内的所有设备访问Nas，Nas的存储盘可以像本地磁盘一样存在于PC里，也能通过Nas设备商开发的软件在手机或是网页上直接访问内部的数据。

同时Nas还能构建一个基于本地网络的办公沟通环境，无需担心任何资料外泄。用户也能通过开通远程服务来让处于局域网之外的用户访问到Nas数据文件，Nas好像就是那个踩着七彩祥云的大圣来拯救用户。只要硬盘够大，所有文件都能直接塞进Nas里，喜欢影视的朋友还能直接通过Nas在电视乃至所有终端上播放存在Nas里的任意视频，无需担心视频消失。

而家庭用户也能将照片放进去形成自己的云端相册，可以把家庭照片直接共享，所有局域网内的用户都能在设备上访问照片，省去用户传输照片的步骤。但是随着人们的需求越来越多，基础的Nas在生态上还不够智能。

华为的这款家庭存储预计就是在Nas的基础上，使用更加的智能鸿蒙生态去赋能Nas，让Nas更加贴合如今的家庭用户。对于目标用户来说，与其花钱将数据放在没有安全感的云盘上，不如一步到位组建自己的家庭私有云。而华为则是让这样的设备拥有更多的功能，近一步简化这类设备的操作门槛，毕竟Nas起初是面对企业用户的不是吗？

所以作为用户，我们真的需要这样一款产品吗？从目前来看，随着个人存储需求量越来越高，不少用户在存储上的问题会越来越严峻，家庭私有云会是未来的一个趋势。但目前较高的使用门槛注定其不会成为每个家庭的标配，可是华为的入场或许能改变这一情景。

进入互联网时代以来，不少人都信奉“数据无价”这一基本理念。对于不少企业来说，数据确实无价，但对于普通来说，数据承载着成长、回忆，相比商业价值，这更是一个人的无价之宝。