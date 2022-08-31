芯片行业由盛转衰，台积电依然稳步推进

作者：骷

【天极网数码频道】半导体行业的风暴自年初就开始席卷整个电子产品领域，其中韩国芯片制造商 7 月份的工厂出货量遭遇了近三年来的首次下降，凸显出作为全球经济晴雨表的半导体需求疲软。在此之前，疫情等因素一度导致全球芯片供应紧张，创造了一个产业繁荣期。

根据韩国国家统计局发布的声明，七月份韩国的半导体出货量较上年同期下降 22.7%，而 6 月份时还增长 5.1%。可见来势汹汹的半导体风暴让韩国半导体行业也受到了不小的影响，要知道韩国最大的半导体公司三星即使在全球的芯片芯片供应链里，也有着举足轻重的话语权。

从最新的数据来看，七月份韩国芯片生产已经连续四个月放缓，三星以及SK海力士等主要厂商正在调整产量，可以看出曾经火热的半导体行业如今已是极速降温。

除了韩国之外，美国的科技公司也受到了严重的影响，其中英伟达更是面临库存危机，并且想要砍单台积电以推迟RTX40系显卡的发布，不过台积电方面并没有同意。

近日，台积电总裁魏哲家今日现身 2022 台积电技术论坛，并且表示台积电3nm制程工艺在反复思考后依然决定维持FF架构并且即将量产，而2nm也可保证 2025 年量产会是最领先的技术。

魏哲家还说，“台积电有能力设计产品但绝对不会自己设计产品，大家可以信赖把产品交给我们生产，永远跟台积电走在一起可以永远成功，台积电的成功是来自客户的成功。这点和竞争对手不一样，他们客人不管有没有成功都会有自己的产品推出来。”

可以看出台积电似乎受到这场风暴的影响并不大，反而在稳步推进全新的制程工艺。不过近期也有消息透露，台积电或将放弃N3工艺，转而研发表现更好，成本更低的N3E工艺。此前有爆料称苹果或将首发N3工艺，并逐步替换到更好的N3E工艺上。

根据台积电公布的信息，N3工艺将于2022年内开始量产，后续会推出迭代的N3E、N3X以及N3P等制程工艺。其中，N3E将于明年实现量产。但是此次魏哲家的发言可以说是辟谣了台积电放弃N3工艺转投N3E工艺的传闻，这也意味着台积依然会基于N3工艺来制造苹果的最新芯片。

面对这场风暴，不少此前行业内普遍看好半导体的公司纷纷打了退堂鼓，这是由于疫情期间疯涨的半导体需求让整个市场盲目乐观，如今的退温也只是让行业冷静下来重新恢复良性循环，从长期来看，这次风暴可以让半导体行业更健康。