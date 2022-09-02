ARM和高通撕破脸皮，两家公司关系原来如此微妙？

作者：骷

【天极网数码频道】近日，软银集团旗下的芯片公司ARM宣布，将向高通以及高通最近收购的芯片设计公司Nuvia发起诉讼，指控其违反授权协议和侵犯注册商标。

据外媒报道，这次的诉讼集中在高通于2021 年收购的芯片创业公司Nuvia。根据美国德拉瓦州地方法院的起诉书中指出，Nuvia 在芯片设计中使用了ARM 的专利设计，但是这些设计在未经许可的情况下不得转让给高通使用。ARM表示，在双方谈判未能达成解决方案后，Nuvia 的ARM 专利设计许可已经在2022 年2 月被终止。

ARM在声明中指出，由于高通试图在未经ARM同意的情况下转让ARM对Nuvia专利许可，而Nuvia的许可则已经在2022年3月被终止的情况下，ARM做出了多次真诚的努力沟通，以寻求解决方案，但结果令人失望，这件事未能得到妥善的解决，所以才有了这次诉讼。

ARM作为一家芯片公司，基于其架构的芯片在能耗上相比X86架构的芯片更为节能，ARM最大的客户就是我们所熟知的苹果公司。苹果等公司从 ARM 获得指令集架构 (ISA) 许可证，然后设计自己的物理处理器电路来执行 ISA 指令。历史上，高通等其他公司也会从 ARM 购买完整核心设计的使用权，也就是 Cortex 内核。ARM 报告称，2021 年公司的许可和使用费收入为 27 亿美元。

但是ARM得业务并不只局限于架构许可业务，ARM同时也有自主CPU设计业务，这与高通存在冲突。因为高通在获得ARM架构许可后，会自主研发处理器，这是高通和ARM此前最大的矛盾点。早在去年，ARM的一份文件中就强调，虽然高通是ARM的主要客户之一，并且拥有ARM架构的许可，但是高通使用自主研发的CPU设计，并不是ARM的CPU设计，这让双方存在直接竞争。

高通想要收购的Nuvia公司是一家由前苹果和谷歌工程师共同创办的创业公司，当时正在开发一种基于架构许可的可定制内核和服务器芯片。高通之所以想收购这家公司，最主要的原因还是因为高通希望自家的芯片在性能上可以优于现有的ARM处理器设计。

高通的做法也无可厚非，毕竟高通想要利用Nuvia的内核来提升PC芯片的性能，并且最快于2023年实装到PC电脑上，以更好地抗衡苹果的M系处理器。但是ARM却表示，高通想要收购Nuvia，那么久必须要ARM的同意，才能购买和使用Nuvia的定制核心设计。同时，ARM已于今年三月份终止了Nuvia的许可。

只能说这两家公司是合作伙伴，亦是竞争对手，一旦ARM获得法庭上的支持，高通的芯片战略布局将被全盘打乱，对于高通来说形式还是比较严峻的。