微软Xbox云游戏用户超2000万，云端服务将至？

【天极网数码频道】不久前微软在该公司的季度财报电话会议中表示，目前已经有超过2000万人使用Xbox云游戏，这也成为Xbox云游戏服务的新里程碑。

其实早在年初4月份，微软就宣布Xbox云游戏服务获得超过1000万玩家，这意味着该服务的用户群在短短六个月内翻了一番。微软纳德拉表示：“我们正在为自己的生态系统增加新的游戏玩家，以实现雄心壮志，即随时随地在任何设备上接触玩家。”

年初，微软为了扩大自己在主机领域的优势，豪掷690亿美元收购传统老牌游戏公司动视暴雪，引起游戏圈内不小的震动。针对此次收购，索尼方面则是竭尽全力阻止这桩收购案，一旦成功必然会让动视暴雪旗下的《使命召唤》系列脱离PS主机。

同时也有分析师认为，即使这笔交易金额高达690亿美元，但对于微软来说是非常值得的。如果监管机构批准了微软的此次收购，那么由于动视暴雪的加入，微软Xbox的XGPU服务订阅用户将可能达到1亿用户。而今年一月初，微软的报告称，其XGPU服务拥有超过2500W的用户，动视暴雪的加入能带来超过三倍的用户量。

分析师还表示：“微软开始疯狂收购，买了六个独立工作室，其中最大的是黑曜石。后来又收购了大型工作室Bethesda，而现在他们又将收购动视暴雪。交易完成后，微软将成为美国第四大游戏发行商。所以Xbox会变得非常庞大，将能够真正支持推动Xbox Game Pass订阅量暴涨。FTC没有理由阻止交易。但这里的挑战是，如果微软完成对动视暴雪的收购，他们将把游戏从索尼Playstation平台上撤下。不过，微软已经在博客和社交媒体上重申他们不会这样做。”

对于微软而言，收购游戏工作室只是组建起自己庞大游戏帝国的第一步。与此同时，Xbox的蓬勃发展一定程度上带动了云游戏的普及。目前Xbox在全球不少国家地区都推出了云游戏服务，顾名思义就是用户可以通过云端的形式来进行游戏，并且已经和三星的部分型号电视合作，用户可以直接通过电视来游玩游戏而不需要购买游戏主机。

但是不少用户担心，以如今的云端技术，无法实现部分游戏所必须的极低延迟，这就导致游戏类型受到了限制。同时因为游戏画面的日益精良，云游戏会对用户的带宽提出巨大的挑战。而且云游戏对游戏服务器所在地的要求也非常高，毕竟物理距离是决定游戏延迟的关键性因素。

不过在亲身体验过韩服的Xbox云游戏服务后，目前的云游戏体验让我大为改观。在国内使用韩服云游戏，延迟始终维持在极低的水平，同时画面虽然相比原生画质虽然有些许折损，但是依然保障了画质的精良程度。

这也就不难理解为什么微软能够获得超过2000万的Xbox云游戏用户，对于游戏用户来说，云游戏舍去了主机这样一个物理介质，从而实现用身边任意可打开网页的移动以及显示设备来进行云游戏，不仅便捷，而且能够省去购买游戏主机的钱。

对于微软来说，云游戏的成功经验同样能够反哺微软其他的云服务。得益于云游戏巨大的用户量以及对于时延的高要求，微软可以在此基础上建立起整个云端生态。毕竟以目前的视角来看，云端化已经是未来的主流趋势，脱离物理硬件存在的云端服务可以带来更加优秀的体验，前提是建立在足够低的延迟之下。

现在看来，云服务正在慢慢渗透进用户的生活中，即使面对一些政策性原因以及物理限制，如今的云服务还不足以支撑起整个脱离物理硬件的云端生态，但是随着厂商不断的试错迭代，云服务将不可避免成为多数用户的首选。