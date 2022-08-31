怒喵科技发布CYBERBLADE 耳机，TWS首次实现36ms延迟！

作者：骷

【天极网数码频道】作为魅族前副总裁的李楠，从魅族出走后一直深受关注，不少粉丝都在期待他会给用户带来怎样的全新产品。后来李楠成立了怒喵科技深耕科技产品，推出了售价高昂的键盘产品。

此次，李楠带领怒喵科技强势入场TWS耳机领域，推出了CYBERBLADE 耳机，官方称这款耳机采用创新的 3 芯片设计，拥有 36ms 延迟，售价 2200 元。如此高昂的价格也让人十分好奇，凭什么这款耳机敢卖到这么贵呢？

在发布会上，李楠就介绍了这款TWS耳机所解决的用户痛点。李楠以市场上的领头羊产品AirPods系列为例，指出其存在的两个重大问题，首先是 AirPods 实际上在低延迟优化部分的表现并不尽人意，即使是即将发布的第二代 AirPods Pro，实际延迟也不会低于100毫秒。这对于桌面有游戏需求的用户非常不可接受，不适用于对游戏有更高追求的玩家。

第二个就是配色方面，AirPods自推出以来就一直将白色作为该系列的唯一配色，让不少消费者无法作出个性化的选择，甚至让整个TWS市场变得很无聊，无法满足新一代 Gen.Z 用户对于个性化表达的需求。因此，面对这个“病态”的TWS市场，怒喵在 CYBERBLADE 研发之初，就试图着手解决这两个问题。想要颠覆这些已成行业定律的现状，也要求 CYBERBLADE 必须有对应的过人之处，来打破这一长久以来的困境。

第二个问题还好解决，而第一个问题才是这款产品在研发之初的重中之重，所以在研发时怒喵就将这款产品确定为室内的使用场景，以此来进行定向的研发及优化。李楠还在发布会中坦白，怒喵作为一家初创公司，试图在全方面超越行业内顶尖的AirPods Pro绝无可能，但是如果聚焦某一个使用场景，李楠则是有信心在体验上打败AirPods Pro。

这次CYBERBLADE 耳机最引人注目的，就是在行业内首次将第三颗音频芯片放入了充电盒中，不同于传统TWS最多两颗音频芯片的硬件配置，CYBERBLADE 耳机在保障耳机拥有复杂音频算法性能的同时，还大幅减少了能耗，最终才能实现在充电盒内放下这么一颗芯片。

行业内目前都面临这一问题，由于耳机仓狭小的体积，无法放下更大的电池，为了保证续航，只能以牺牲芯片算力为代价，换取功耗的平衡。而 CYBERBLADE 创新性的在耳机的充电盒中多放入了一颗计算音频芯片，从而彻底解放了电力对于算力的桎梏，完成了全球 TWS 行业中的首次算力再分配。

如此所带来的好处就是可以让耳机的延迟低至惊人的36ms，甚至超过了很多惊人的2.4G头戴式游戏耳机，同时还保障了耳机的音质。

目前这款产品已开启众筹，喜欢的用户可以尝试一下如此炫酷的TWS耳机，想必在音质上也会让不少用户满意。