iPad 10首发即破发，第三方平台售价暴跌，能跌这么多？

【天极网数码频道】不久前，苹果在官网上架了iPad 10，带来了全新的设计，不过其售价也受到了许多争议。如今这款设备正式开售，却没想到首日就迎来了滑铁卢，价格暴跌。

这次的iPad 10堪称该系列变化最大的一代，苹果终于愿意舍去祖传的模具，换上酷似iPad Air的全新设计，并且同样采用了直角边设计。iPad 10配备了10.9英寸的Liquid Retina四边等宽全面屏，但遗憾的是，这一代依然采用了非全贴合设计。

iPad 10相较前代最直观的变化就是正面Home键正式退出了历史的舞台，取而代之的是像iPad Air一样的顶部与电源键合二为一的指纹识别。这一代在正面给用户的感觉是大了一圈，主要是因为iPad 9的屏幕只有10.2英寸，而采用全面屏的iPad 10则有着10.9英寸的大屏幕。

不过虽然屏幕变大了，但在屏幕素质方面，iPad 10可以说是毫无升级，依然保持了264ppi的分辨率以及最高500尼特的峰值亮度，同样支持原彩显示。基本上可以说就是iPad 9屏幕的全面屏版本，在观感方面仅有全面屏带来的“现代感”。

而在摄像头方面，iPad 10也做出了巨大的改变，采用了1200万像素的前置摄像头和同样为1200万像素的后置摄像头，新增4K视频拍摄和1080P/60FPS视频拍摄，同时支持最高1080P/240FPS的慢动作视频拍摄。iPad 10也是iPad有史以来第一个采用横向前置摄像头方向的iPad型号，iPad 10的前置摄像头现在位于该设备右边框的中间位置.

苹果表示，这是所有iPad产品的第一次，前置摄像头现在位于横向边缘。无论用户是在进行FaceTime通话还是为社交媒体录制视频，他们都会一直正对着摄像头的方向。横向超广角前置摄像头配有1200万像素传感器和122度视野，支持Center Stage，可自动平移和缩放，使视频中的用户在移动中也可以稳定地保持在摄像头的视野中。

在性能方面，iPad 10升级到了A14芯片，和iPhone 12系列为同一款芯片。在性能上有提升，但是不知道是否会支持iPadOS 16中台前调度这个新功能。不过好在这一代的iPad 10在蜂窝网络方面支持了5G，对于有移动需求的用户可谓是个好消息。

同时在接口方面iPad 10也迎来了巨大的变化，也许是为了给全新的外观让路，苹果在iPad 10上取消了3.5mm音频接口，这也意味着用户如果不使用特殊接口或是转接口将无法在iPad 10上使用有线耳机。

但好消息是，这次iPad 10终于终于终于放弃了Lightning接口，转而使用USB-C接口!被苹果沿用十年的Lightning接口总算在iPad系列中落下了帷幕，这也意味着iPad全线都用上了USB-C接口。同样的，iPad 10的售价也来到了3599元，这相比前一代的iPad 9仅需2499的起售价，确实涨了不少，引来了不少用户的反感，同样体现在了这次首发的价格上。

在第三方电商平台，64GB版本的iPad 10起售价已经降至2998元，较苹果官网定价暴跌601元。此前，苹果发布的手机iPhone 14 Plus也一经上市即大幅破发，512GB版本的iPhone 14 Plus市场价格较官网便宜超千元。

有研究报告显示，随着iPhone 14系列的推出，iPhone 13系列在美国翻新市场的价格逆势上涨11%。而iPad 10发布之初，或许出于保护新品销售量的考虑，苹果官方将iPad 9涨价100元、iPad mini 6涨价200元、iPad Air 5涨价400元起。有消费者称乐意看到手中的iPad升值，也有在观望中的网友表示，原本打算入手iPad旧产品，因涨价萌生退意。

这次的暴跌足以看出苹果针对iPad 10如此激进的定价确实引起了许多消费者的不满，导致市场热度偏低，第三方商家不得不通过降价的形式来进行销售。尽管这一切都建立在iPad 10带来了系列最大变化的前提下，依然无法支撑起如此巨大的价格差。