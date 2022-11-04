HarmonyOS 3.1开发者预览版发布，鸿蒙设备数量超3.2亿！

【天极网数码频道】今日下午，华为在HDC开发者大会上表示，将会在明年推出HarmonyOS 4，同时带来了许多鸿蒙生态全新的功能。

华为华为终端BG CEO余承东开场就向观众和用户分享了这两年来HarmonyOS的一些发展近况。余承东表示，HarmonyOS早已经成为最具生命力的生态底座，目前搭载HarmonyOS的华为设备已经超过3.2亿，较去年同期有了113%的增长;此外搭载HarmonyOS的鸿蒙智联设备发货量也超过2.5亿，较去年同期增长212%。

众所周知，华为HarmonyOS自2019年发布会以来，即将迈入第四个年头，在这期间HarmonyOS从无到有，再从有到优，一路坎坷，同时一路蓬勃。其实早在发布HarmonyOS之初，华为就不止一次提到，要把HarmonyOS打造成一个面向全球开发者的开源系统，希望能吸引足够多的开发者以及合作伙伴，不断丰富鸿蒙生态，共同创造基于鸿蒙生态的全新功能。

据余承东透露，如今鸿蒙的全球开发者已经突破200万，累计共享了超过5000万项原子化服务，并且开源鸿蒙也已经衍生出了23个行业版本，成为码云平台上活跃度最高的中端操作系统。如今的鸿蒙早已开枝散叶，蓬勃发展。

今年七月份，华为迭代了HarmonyOS 3，在HarmonyOS 2的基础上升级已有服务，带来六大升级体验，包括超级终端、鸿蒙智联、万能卡片、流畅性能、隐私安全、信息无障碍。这些功能的加入和升级使得HarmonyOS 3已经脱离了原本的系统属性，反而更像是用户的私人AI助理。

例如超级终端，就可以去设备中心化，让所有华为设备化整为一。用户可以将平板变成手机，只需要在控制中心把手机和平板拉到一起。交互逻辑上的简化大大降低了用户的学习成本，同时基于华为在通信领域强大的技术实力支持下，整体体验丝滑顺畅。

HarmonyOS 3的出现已经让整个鸿蒙生态渐渐明朗，华为从来不是只想做一个手机系统这么简单，而是想建立一整个生态中枢，而HarmonyOS就是其中的遥控器，掌控全局的同时成为用户最贴心的管家。

而在手机之外，鸿蒙生态也早已开始赋能各行各业，几乎在各大领域都能看到它的身影，例如教育、交通、金融等等。这次华为在HDC大会上推出了鸿蒙开发套件以及HarmonyOS 3.1开发者预览版，最大的亮点就是让分布式能力和云端能力实现协同，让设备得以突破空间限制。

其实回看HarmonyOS发布以来的每一步，都在朝着让HarmonyOS承担更多场景下的解决方案而进化。HarmonyOS不负众望，从诞生之初的饱受质疑，到如今万千用户口中的赞赏，HarmonyOS一直都在突破，从未停止脚步。