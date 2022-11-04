全球用户超4亿，HDC 2022华为健康再出王炸功能！

【天极网数码频道】今天华为召开HDC 2022开发者大会，许多用户都是抱着一览HarmonyOS未来的心态而来，可这次华为却抛出另一颗重磅炸

大会上，华为宣布华为健康的全球累计服务用户已经超过4亿人，其中软件月活用户达到9700万人，而这些用户中，运动用户占1300万人，睡眠用户占1600万人，健康监测用户则高达2600万人。这也很好地反映出当下购买健康设备的人群，一方面是运动为主，另一方面是监测身体数据为主。

华为在健康领域推出过TruSport，这是华为研发的科学运动体系，能够基于运动装备的数据监测能力，来打造多种运动评估模型，为用户提供更好的解决方案。在会上，华为宣布将开放健康App的TruSport。

这一次，华为在健康领域干了三件大事。随着如今用户越来越关注自身状况，很多疾病都得到了有效科普，那么就需要有相应的设备让用户可以获得身体的最新状况，并且做出相应调整。华为就在呼吸、睡眠以及女性健康三大领域共同发力，带来全面进化的华为健康功能。

首先是在呼吸健康方面，华为在关于呼吸健康的研究上持续发力，并且加入由301医院、北京大学第一医院联合发起的肺功能评估和慢阻肺研究当中。作为整个呼吸系统中最为重要的器官，肺部健康往往受到用户的重视。而呼吸系统疾病通常在前期症状不会太明显，尤其是慢阻肺，那么就需要借助相关的健康设备来向用户发出警告。

华为的研究使得用户可以基于华为手表检测到的HRV、呼吸率、血氧、异常咳嗽音等生理参数，进行肺功能评估，并且实现慢阻肺风险筛查。华为的愿景就是在未来可以让用户基于华为健康设备一键获取有关肺部疾病的多项指标，通过与权威参数的比对来进行肺功能评估。

同时设备会基于现有数据，识别肺部疾病风险，并且进行分级管理提供相应的专业闭环服务。如此一来用户在早期就能规避医治不及时导致的病情恶化。华为还表示，未来将继续开展慢阻肺预测研究，为用户带来更精准的健康体验。

现代用户面临的最大健康问题其实是熬夜，但也有许多用户受到睡眠问题影响。数据显示，我国有超过3亿人饱受顺面问题困扰，这也是为什么近年来健康监测设备能够爆火的原因之一。为了能够更好地帮助用户睡眠，华为干了第二件大事。

华为在TruSeen™生命体征检测技术的基础上，全新升级了TruSleep™3.0睡眠监测技术。这项技术以用户的体动为核心，可以更加精准地监控用户身体状况，构建多模态融合算法模型，让整体睡眠测算法准确性综合提升10%。除去睡眠之外，这项技术还适用于更多场景，基于体动以及生理特征，构建出微动场景睡眠监测模型，并且支持民航场景监测，可以给用户提供更多场景的疲劳评估。

除此之外，华为还干了第三件大事。其实目前市面上关于监测女性健康的设备非常多，早在2020年华为运动健康就已经上线了女性生理周期功能，可以根据日历法计算出排卵日。但是这样做最大的问题是，有些女性生理周期紊乱，在准确率方面堪忧。

而之后华为升级了女性生理周期2.0，可以通过部分穿戴设备记录的睡眠心率、体温、呼吸灯特征指标预测相应的排卵日。这次更新后的准确率已经达到了80%以上，但对于华为来说，这还不够。为了能够给女性提供更加专业的参考意见，华为加入由复旦大学附属妇产科医院发起的针对女性生理健康所展开的研究项目，并且验证了多项权威生理特征数据，可以有效提升准确率。

在这三件大事之外，华为其实也在悄悄酝酿更多的大事。比如在血压测量方面，华为将联合专业医疗机构开启高血压干预研究，探索基于动态血压监测的疾病风险预警。在创新血糖研究领域，华为一直在探索更便捷和舒适的高血糖风险筛查与管理方案。当前已联合多家专业医疗机构，采集35000+条血糖研究数据，将持续在高血糖风险人群的筛查和血糖趋势的评估上投入。

华为一直在数字健康领域不断加码，以技术服务用户。随着华为在健康领域的不断深入，未来的华为可穿戴设备能够拥有更多的健康功能，同时基于华为强大的技术实力，华为设备加上HarmonyOS，或许真的可以改变用户的生活方式。