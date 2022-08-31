腾讯携手罗技开发游戏掌机，相关配置曝光！

作者：骷

【天极网数码频道】早前，腾讯就跟罗技联合宣布将要共同推出掌机产品，会在今年晚些时候推出这款支持多种云游戏服务的云游戏掌机。

不过当时并没有相关的细节爆料，如今有人爆料了这款掌机的外观以及核心配置。从泄漏的谍照中可以看到，这款掌机采用了白色的机身，非对称摇杆设计，带有适配手掌的握把，还有专用的 G 键。上手的图片中可以看出这款掌机在握把、扳机都做了防滑纹理，在握持感方面应该会舒服很多。背面印有罗技标志性的G字样，上面则是开关、音量键以及接口等。

而从正面来看，游戏内置了Google Play、Xbox 云游戏、英伟达 GeForce NOW、Steam、Chrome、YouTube 等。据悉，这款产品将会采用安卓系统，主要面向云游戏，配置方面较低，相应的地在售价方面也会更加亲民一些。

从谷歌Play控制台里可以得到这款机型的部分配置信息，这款掌机型号为 Logitech GR0006，也就是以罗技品牌推出，将搭载高通骁龙 SM7125 处理器(骁龙 720G)，运行 Android 11，配备 4GB 内存，屏幕分辨率为 1080x1920。

骁龙720G于2020年发布，支持4G网络，配备了2.3GHz 的双核 A76 + 1.8GHz 的六核 A55，GPU 为 Adreno 618，曾搭载于千元档的 iQOO U1 手机，所以性能就是 2020 年的千元机水平。不过这对于一款聚焦云游戏的掌机来说，性能方面依然绰绰有余，主要还是看腾讯如何提供更好的游戏服务以及用户体验了。

另一款火爆全球的任天堂掌机Switch其实在核心配置上CPU仅仅相当于骁龙660，而GPU则是骁龙835的水准，也就说只要是目前任意一款旗舰机，在整体性能上都要远超Switch。尽管Switch性能孱弱，但是深受玩家的喜爱，这就是游戏服务和用户体验的重要性。只要游戏体验足够超群，对于游戏玩家来说，其他的似乎都不是非常重要。

相比目前曝光的参数，腾讯和罗技携手打造的这款主机在性能上稍稍落后于Switch但不明显，对于云游戏来说已然是足够了。不过从曝光的支持列表来看，大部分应用都是国外的服务，先不说国内是否会遭遇延迟问题，部分服务甚至在国内都无法访问。

除非腾讯以及罗技目的十分明显，就不打算在国内推出这款产品，否则以目前国内云游戏平台的阵容以及服务来看，还无法撑起一台游戏掌机的云游戏需求。这并非是朝夕就能解决的问题，其中牵扯的范围太广。所以对云游戏生态来说，眼下的市场尚未完全成熟，从这款掌机的配置中也能看出，这是一款试水作，承担着开疆拓土的使命。

就目前来看，云游戏离国内玩家还有些距离，不知道下半年这款掌机能否在国内推出，国内玩家还是不要抱有太大的希望。