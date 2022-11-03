AMD明天发布7000系显卡，FSR3.0或成对抗英伟达最大杀器！

【天极网数码频道】AMD将在明天发布全新的7000系列显卡，同时老款旗舰RX 6950 XT的公版售价也已经将至7099元，准备为新款让路。这次7000系显卡最让用户期待的，还是能够和英伟DLSS 3.0分庭抗礼的FSR 3.0技术。

目前有关AMD 7000系显卡的公版照片已经曝光。据最新消息，AMD新款RX 7900系列显卡在11月4日发布后，12月初才能上市。AMD此次首发两款旗舰型号，后缀分别为XTX和XT，显存分别为24GB和20GB。这两款显卡都将基于AMD 5nm RDNA3架构的Navi 31 GPU，XTX型号拥有12288流处理器，配备24GB 384bit 20Gbps GDDR6显存，XT型号拥有10752流处理器，配备20GB 320Bit 20Gbps GDDR6显存。

作为AMD的掌门人，苏姿丰也确认，这一代显卡将大幅提升性能和功耗，并包含支持高分辨率、高帧率游戏的新功能。而苏妈提到的这个新功能，极有可能就是FSR 3.0超分辨率采样技术，这也被业界认为是可以和英伟达DLSS 3.0技术所抗衡的存在。

九月份，AMD宣布推出时域采样放大技术的迭代版本，FidelityFX Super Resolution 2.1，也就是超级分辨率锐化。这是一类提高视频或图像分辨率和质量的算法，在视频编辑以及图像领域，超分辨率十分常见。例如一些老照片、老电影的修复都会用到此项技术。

在游戏领域，随着硬件分辨率的越来越高，加上光追技术的成熟，对于硬件设备的需求也越来越高。想要以原生分辨率来稳定运行游戏，会给硬件造成巨大的压力，而FSR技术的初衷就是以低分辨率运行这些游戏，同时通过超分辨率技术使其适应高分辨率的屏幕，用少量的画质损失带来可观的帧数提升。

英伟达的DLSS技术全称为Deep Learning Super Sampling深度学习超采样技术，是英伟达自研的独家技术。这种技术基于英伟达显卡的Tensor Core加速，并且通过深度学习和计算，用低分辨率的输入来准确预测更高分辨率输出的过程。

DLSS 3.0则是在前代的基础上，采用光流法直接运算出完整的中间帧，突破CPU的渲染瓶颈，从而让显卡迈入“AI完全渲染游戏画面”的时代。不同于AMD FSR技术的单帧超采样，DLSS 3.0使用光流加速器计算每个像素的运动方向，从而计算出两帧画面中原本不存在的中间帧画面，来实现帧数的翻倍。

官方宣称，DLSS 3.0技术仅需显卡运算12.5%的画面，而另外的87.5%的画面则是由AI生成，如此一来英伟达显卡就能实现将1080P60帧的游戏画面超采样+插帧至4K120帧，帧率和分辨率都能获得成倍提升，同时突破CPU渲染上限。

这项技术听起来虽然很美好，但是在实际的运算中还是面临不小的问题。采用光流法的AI插帧技术需要计算像素点在光流场的便宜，至少需要两帧画面才能计算出中间帧，这就导致在计算过程中会出现画面延迟问题。

但从技术层面上来看，AMD的FSR距离英伟达的DLSS技术尚有一定的差距，毕竟前者简单的单帧超采样比起后者动用AI计算中间帧的技术，明眼人都能看出哪项技术所带来的效果更好。不过这次苏妈如此自信地宣传这项新功能，或许在FSR 3.0中真的存在令人意想不到的黑科技技术，在明天猝不及防地给所有游戏玩家一个惊喜。